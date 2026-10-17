La Consar Ravenna riparte dal Pala De Andrè: subito una sfida di alto livello contro Grottazzolina

Dopo sei mesi di attesa, la Consar Ravenna è pronta a tornare protagonista sul campo di gioco per inaugurare una nuova stagione di Serie A2 Credem Banca, giunta alla sua 50esima edizione.

L’esordio, in programma domenica 18 ottobre alle 18 al Pala De Andrè, metterà subito i ravennati di fronte a un avversario di spessore: la Yuasa Battery Grottazzolina, reduce da due stagioni in SuperLega e intenzionata a riconquistare immediatamente la massima categoria. Una sfida che riporta alla memoria la semifinale playoff del 2023/24, quando furono proprio i marchigiani a imporsi al tie-break della decisiva gara 3, compiendo un passo fondamentale verso la storica promozione. Se Grottazzolina ha costruito una squadra per puntare al ritorno in SuperLega, la formazione di Goi vuole confermarsi ai vertici dell’A2, dopo tre campionati consecutivi chiusi tra le prime quattro, e provare a recitare un ruolo da protagonista sia nei playoff sia in Coppa Italia. A dirigere l’incontro saranno Michele Marconi di Pavia e Stefano Chiriatti di Lecce.

“Sia noi che loro siamo squadre rinnovate e quindi ancora in fase di rodaggio – osserva il coach della Consar Antonio Valentini – ma credo verrà fuori una partita intensa e combattuta. La Yuasa è una formazione di spessore, con tanti giocatori di livello assoluto e due atleti come Stankovic e Antonov che, a dispetto dell’età, continuano a farsi sentire in campo. Noi opporremo le nostre caratteristiche e le nostre qualità. Ho ragazzi seri, che lavorano molto bene, che si sono presentati già condizionati dal punto di vista fisico e che sono consapevoli delle loro potenzialità e possibilità”.

La marcia di avvicinamento alla “prima” di campionato è stata scandita da sette settimane di preparazione riempite da quattro allenamenti congiunti, che hanno portato due vittorie con Porto Viro e due sconfitte con Fano. “È stata una scelta precisa – conferma Valentini – finalizzata a curare in palestra gli aspetti tecnici e tattici. Questa è una squadra che ha un potenziale tecnico molto alto, una linea di ricezione importante e una fase break già a buon punto. I quattro test che abbiamo disputato ci hanno detto che dobbiamo crescere nel cambio palla e incrementare l’efficacia della battuta. Però stiamo crescendo e sono convinto che già domani vedremo belle fasi di gioco”.

Ravenna-Grottazzolina, al nono incrocio nella loro storia, sarà anche una sfida in famiglia vista l’abbondanza di ex ravennati nelle fila marchigiane, con Mancini, Guzzo, Cavuto e Zamagni, mentre in casa ravennate a fare da contraltare c’è Emanuele Lupetti, dello staff medico, essendo originario del piccolo centro marchigiano. “Sarà una gara stimolante anche per il nostro pubblico che riabbracciamo con piacere dopo tanti mesi – conclude Valentini – e non abbiamo dubbi che ci sarà vicino fin da questa sfida. Sarà importante iniziare la stagione facendo subito punti”. Per questa partita d’esordio, domani sulle tribune del Pala De Andrè saranno presenti anche i tesserati e le tesserate di tutte le squadre maschili e femminili del settore giovanile del Porto Robur Costa 2030 e i bambini e le bambine dei Cas.

La partita in video In virtù dell’accordo rinnovato tra Lega Pallavolo serie A e DAZN, tutti i match saranno visibili in diretta con accesso gratuito sulla piattaforma DAZN. TeleRomagna, a sua volta, proporrà la differita del match martedì 20 ottobre alle 15 sul proprio canale 78.

Consegna del Premio Kilgour Prima della partita Lega Pallavolo serie A consegnerà alla tifoseria ravennate il Premio Kirk Kilgour, per la correttezza dimostrata in tutta la stagione scorsa. A ritirare il premio, in rappresentanza degli Rvs, il gruppo organizzato dei tifosi della Consar, sarà la coordinatrice Alessandra Torroni.