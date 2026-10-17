L’Amerigo Vespucci saluta Ravenna e riprende il largo: 150 barche a vela accompagneranno la partenza
17 ottobre 2026 | 17:33
L’Amerigo Vespucci salperà da Marina di Ravenna nella mattina del 18 ottobre alle 10. Ad accompagnarla verso l’uscita del porto saranno 150 imbarcazioni a vela, organizzate dal Circolo Velico Ravennate, mentre la Banda città di Ravenna le renderà omaggio.
Si ricorda che la partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno dare un caloroso saluto alla nave e all’equipaggio. L’appuntamento è per le 10 al Molo guardiano di Marina di Ravenna.