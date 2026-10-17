Ravenna. Borse di studio in memoria di Fabio Montanari: premiati gli studenti meritevoli del Morigia-Perdisa

Una mattinata all’insegna del ricordo e della valorizzazione del merito scolastico quella di sabato 17 ottobre all’Istituto tecnico Morigia-Perdisa di Ravenna, dove sono state consegnate le borse di studio intitolate a Fabio Montanari, detto “il Moro”, scomparso vent’anni fa e diplomatosi geometra nello stesso istituto nel 1990.

Alla cerimonia, ospitata nell’aula magna, hanno partecipato i familiari di Montanari, gli ex compagni di classe promotori dell’iniziativa e gli studenti dell’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT). I riconoscimenti, destinati agli alunni più meritevoli, sono stati assegnati a Maya Amici e Giorgia Vittori, entrambe con una media di 9,55, che hanno ricevuto 400 euro, ed Enrico Angusti, premiato con 200 euro. Un ulteriore premio complessivo di mille euro è stato suddiviso tra Kaito Bacilieri, Gaia Bartolotti, Viola Boscarino e Cristian Ionut Rata, tutti con una media di 9,09.