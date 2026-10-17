Ravenna. Lingue straniere e integrazione, consegnati gli attestati alla Casa delle Culture: premiate due insegnanti volontarie

Si è svolta venerdì 16 ottobre, alla Casa delle Culture di Ravenna, la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti ai laboratori di inglese, francese e spagnolo del progetto “Chi parla due lingue vive due vite”, promosso dall’associazione Il Terzo Mondo ODV.

All’iniziativa, che ha coinvolto oltre quindici partecipanti, era presente anche l’assessora alla Cooperazione internazionale Barbara Monti. Particolare attenzione è stata dedicata alle insegnanti volontarie Francesca Arfelli e Igea Anna Marina Blengeri, insignite del riconoscimento “Cittadine solidali 2026” per il loro impegno a favore della comunità.

Il presidente dell’associazione, Charles Tchameni Tchienga, ha ringraziato il Comune per il sostegno garantito al progetto dal 2010.

I nuovi corsi prenderanno il via lunedì 19 ottobre, dalle 17 alle 19, con i laboratori di inglese e francese, mentre il giovedì sarà dedicato allo spagnolo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero WhatsApp 388 880 4173.