Russi saluta Elio, il gatto “sindaco” che aveva conquistato il cuore del paese

Russi ricorda Elio, il gatto che per anni aveva accompagnato la quotidianità dei cittadini, diventando una vera e propria mascotte del paese, tanto da guadagnarsi il soprannome di “sindaco”. Morto l’8 ottobre dopo una lunga malattia, all’età di circa 14 anni, il felino è stato ricordato anche attraverso quattro manifesti commemorativi comparsi in città con la scritta “Ciao Sindaco, Russi non ti dimenticherà”. Sabato 17 ottobre, alle 15, al Giardino della Rocca è stato organizzato un ultimo saluto. Tra i numerosi presenti, circa un centinaio, la Sindaca di Russi Valentina Palli. Per l’occasione sono stati realizzati palloncini bianchi e neri (i colori del pelo di Elio) contenenti frasi scritte dai russiani rivolte al compianto pelosetto.

La storia di Elio a Russi era iniziata nel 2013, quando una ragazza lo aveva trovato sotto la pioggia e affidato a Velia, una delle donne che negli anni si sarebbero prese cura di lui. Amante della libertà, il gatto aveva scelto le strade del centro come propria casa, diventando una presenza abituale nei negozi e tra i commercianti. Ogni mattina si presentava al Caffè Farini per una fettina di prosciutto, mentre il martedì e il venerdì faceva tappa al mercato per ricevere tre alici dal pescivendolo.