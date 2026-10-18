Casa Spadoni di Faenza protagonista su Italia 1 con la cucina romagnola

Casa Spadoni di Faenza è stata protagonista di un servizio dedicato alla cucina romagnola andato in onda sabato 17 ottobre su Italia 1, all’interno di Studio Aperto MAG. La puntata delle 18.30, dal titolo “Viaggio nella Romagna più autentica”, ha raccontato sapori e ricette del territorio, con le preparazioni firmate dallo chef Marco Cavallucci.

Il servizio ha accompagnato il pubblico alla scoperta della gastronomia romagnola, dai passatelli di mare ai brasati al Sangiovese, mettendo in evidenza le materie prime e il legame tra cucina e territorio.