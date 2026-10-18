Cervia, il Consiglio comunale discute il piano di risanamento della Salina
Il risanamento della società Parco della Salina di Cervia e la ricapitalizzazione dell’azienda saranno al centro della seduta del Consiglio comunale convocata per lunedì 19 ottobre alle 20 nella residenza municipale. All’ordine del giorno figurano due proposte di deliberazione, entrambe presentate dall’assessora Morena Parrucci, che riguardano il futuro della società partecipata.
La prima proposta prevede l’approvazione del piano di risanamento per il triennio 2026-2028, insieme agli indirizzi da sottoporre all’assemblea dei soci. Il provvedimento comprende anche l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e il ripiano pro-quota della perdita registrata nell’esercizio, oltre alla variazione del bilancio di previsione 2026-2028 e al conseguente aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup).
Il secondo punto riguarda la riduzione del capitale sociale della società Parco della Salina di Cervia, il contestuale aumento attraverso una ricapitalizzazione pro-quota fino al livello minimo previsto dalla legge e la modifica dello statuto societario.
La seduta si svolgerà in modalità mista, con partecipazione in presenza e in videoconferenza.