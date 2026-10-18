Chiara Gamberale a Castel Bolognese per presentare il suo nuovo romanzo “Liberi tutti”

Mercoledì 21 ottobre , alle ore 21, la Biblioteca comunale “Luigi Dal Pane” di Castel Bolognese ospiterà la scrittrice Chiara Gamberale per la presentazione del suo nuovo romanzo Liberi tutti, pubblicato da Feltrinelli nel 2026. L’autrice dialogherà con Piero Rocchi di Librai in corso, accompagnando il pubblico alla scoperta di un’opera che intreccia le atmosfere del thriller con una riflessione profonda sull’infanzia, sulle relazioni familiari e sulle fragilità degli adulti.

Al centro del romanzo una classe prima elementare di una scuola romana nella quale accade qualcosa di sconvolgente e che coinvolge cinque famiglie. A raccontare la vicenda è Titti, la maestra che conosce da vicino i bambini e i loro genitori, testimone di una storia in cui responsabilità, ruoli e certezze vengono progressivamente messi in discussione. Attraverso una narrazione ricca di tensione, Chiara Gamberale affronta il tema dell’infanzia non soltanto come stagione della vita, ma anche come dimensione che continua ad accompagnare ciascuno nell’età adulta. Un romanzo che interroga il rapporto tra genitori e figli, le ferite che ciascuno porta con sé e la complessità dei legami umani, conducendo il lettore verso un finale capace di ribaltare ogni prospettiva.

Chiara Gamberale, nata a Roma nel 1977, è una delle voci più conosciute della narrativa italiana contemporanea. Autrice di numerosi romanzi, tra cui Per dieci minuti, Adesso, L’isola dell’abbandono, Il grembo paterno e Dimmi di te, ha visto le proprie opere tradotte in sedici Paesi. È inoltre autrice e conduttrice di programmi radiofonici e televisivi, collabora con diverse testate giornalistiche e dirige il festival letterario Procida Racconta e la scuola di scritture creative CreaVità.

L’incontro si inserisce nel calendario delle iniziative culturali dedicate alla promozione della lettura e all’incontro diretto tra autori e lettori, con il coinvolgimento del Comune di Castel Bolognese, dell’Unione della Romagna Faentina, della Rete Bibliotecaria di Romagna e San Marino e della Libreria Atlantide.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria del biglietto attraverso la piattaforma Eventbrite. Le prenotazioni sono aperte dalle ore 10 di sabato 10 ottobre fino alle ore 18 di mercoledì 21 ottobre, salvo esaurimento dei posti disponibili. L’apertura delle porte della biblioteca è prevista alle ore 20.