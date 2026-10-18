Fusignano, una mostra per gli 80 anni della Repubblica: “Italia 1946” al Granaio

Fusignano ripercorre i mesi che portarono alla nascita della Repubblica italiana con la mostra storica “Italia 1946. L’alba della Repubblica”, in programma al centro culturale il Granaio in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica. L’esposizione sarà inaugurata martedì 20 ottobre alle 18.30 e accompagnerà i visitatori alla scoperta del passaggio dalla fine della Seconda guerra mondiale alla proclamazione della Repubblica il 2 giugno 1946.

Allestita al Granaio, in piazza Corelli 16, la mostra propone un percorso composto da venti pannelli e alcuni video, dedicato agli avvenimenti politici e sociali che segnarono la transizione istituzionale italiana. Il racconto prende le mosse dal maggio 1945, con la fine del conflitto, e arriva al 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica, fino all’uscita di scena di Umberto II.

Un periodo decisivo per un Paese chiamato a ricostruire le proprie istituzioni dopo la guerra e la dittatura e a scegliere la forma del nuovo Stato. L’esposizione ricostruisce quel passaggio storico attraverso gli eventi e le trasformazioni che contribuirono a definire il futuro dell’Italia.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta fino al 2 novembre. Sarà visitabile il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. È prevista inoltre un’apertura straordinaria lunedì 2 novembre, dalle 15 alle 18.

L’iniziativa è curata dall’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, in collaborazione con il Museo della battaglia del Senio e con il patrocinio del Comune di Fusignano.