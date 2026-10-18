Gianfranco Spadoni (LpRa): Stazione di conversione elettrica Terna, la scelta di S. Pietro in Campiano è inaccettabile

La proposta di realizzare una stazione di conversione elettrica da parte di Terna in prossimità dell’abitato di San Pietro in Campiano desta molta preoccupazione soprattutto per il forte impatto che potrebbe avere su quel territorio agricolo che va preservato mantenendo le colture e la fertilità della terra. Un investimento di tale portata sarebbe davvero una ferita per una zona rurale in cui l’agricoltura rappresenta il valore principale ed il reale patrimonio socio economico che non può essere deturpato da una simile infrastruttura. Occorre ricercare soluzioni alternative in vista di una prospettiva così impattante per scongiurare un danno serio ed irreversibile per quel territorio. Per questo tale ipotesi va fermamente contrastata non essendovi margini negoziabili anche in considerazione del fatto che emergono reali criticità idrogeologiche. Nelle adiacenze, infatti, si sono verificate situazioni alluvionali com’ è accaduto nell’ultimo evento catastrofico. E anche questo aspetto, non certo di secondaria importanza, dovrebbe fare arretrare qualsiasi proposta di insediamento di portata così elevata.