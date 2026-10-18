Intelligenza artificiale per le imprese, a Faenza due incontri gratuiti con Confcommercio

L’intelligenza artificiale applicata alla gestione quotidiana delle attività economiche è al centro degli ultimi due incontri gratuiti organizzati da Confcommercio Ascom Faenza, in programma lunedì 19 e lunedì 26 ottobre. Gli appuntamenti sono aperti non soltanto agli associati, ma anche a tutte le imprese, ai professionisti e alle attività commerciali di Faenza e del circondario interessati a conoscere strumenti concreti per semplificare il lavoro.

Il ciclo formativo, che ha già registrato riscontri positivi nei primi appuntamenti, si concluderà nella sede di Confcommercio Ascom Faenza, in viale delle Ceramiche 35, con due serate dalle 20.30 alle 22.30. L’obiettivo è mostrare come utilizzare l’IA per velocizzare procedure, gestire documenti e migliorare l’organizzazione delle attività.

Il primo incontro, lunedì 19 ottobre, sarà dedicato ai servizi alla persona e alle imprese. Il modulo si rivolge in particolare a parrucchieri, estetisti, palestre, studi professionali, agenzie e consulenti. Durante la serata verranno illustrate soluzioni per ottimizzare la gestione degli appuntamenti, automatizzare la preparazione dei preventivi a partire dai messaggi, redigere verbali e predisporre risposte rapide ai clienti.

Lunedì 26 ottobre il focus si sposterà invece sul mondo B2B e del commercio all’ingrosso, con un appuntamento pensato per grossisti, distributori, uffici acquisti e amministrativi. Tra gli argomenti affrontati ci saranno l’estrazione e l’elaborazione di dati da documenti di trasporto e fatture in formato PDF, la gestione degli ordini ricevuti via email e la ricerca rapida di informazioni nei cataloghi aziendali.

La caratteristica del percorso è l’approccio pratico: a differenza dei corsi esclusivamente teorici, ogni serata prevede dimostrazioni dal vivo basate su casi e documenti reali, per mostrare come gli strumenti di intelligenza artificiale possano essere applicati alle esigenze operative delle imprese.

La partecipazione a ciascun incontro è gratuita, sia per gli associati sia per le attività non associate, previa iscrizione e fino a esaurimento dei posti disponibili.