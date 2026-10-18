L’Amerigo Vespucci lascia Marina di Ravenna: folla per il saluto alla nave scuola

Dopo quattro giorni di visite aperte alle scuole e alla cittadinanza, questa mattina, domenica 18 ottobre, Ravenna ha salutato l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare ormeggiata a Marina di Ravenna. A fare da cornice alla partenza, il sole e una mite giornata autunnale, che hanno richiamato un foltissimo pubblico nei punti da cui era possibile assistere all’uscita del veliero.