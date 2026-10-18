Logo
Ravenna

Verso il largo

|
Cronaca
/
Ravenna
/

L’Amerigo Vespucci lascia Marina di Ravenna: folla per il saluto alla nave scuola

18 ottobre 2026 | 11:59
Share0
di c.f.

c.f.

Dopo quattro giorni di visite aperte alle scuole e alla cittadinanza, questa mattina, domenica 18 ottobre, Ravenna ha salutato l’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare ormeggiata a Marina di Ravenna. A fare da cornice alla partenza, il sole e una mite giornata autunnale, che hanno richiamato un foltissimo pubblico nei punti da cui era possibile assistere all’uscita del veliero.

La partenza è stata accompagnata da un corteo di circa 150 imbarcazioni a vela, che hanno scortato la nave lungo il canale Candiano fino all’uscita del porto verso il mare aperto. Un ultimo saluto alla Vespucci e al suo equipaggio dopo quattro giorni di visite a bordo, che hanno permesso a scuole e cittadini di conoscere da vicino uno dei simboli della Marina Militare italiana.

Gallery
L’Amerigo Vespucci lascia Ravenna: il saluto alla nave più bella del mondo
Sfoglia la Gallery >
L&#8217;Amerigo Vespucci lascia Ravenna: il saluto alla nave più bella del mondo
37
  • L&#8217;Amerigo Vespucci lascia Ravenna: il saluto alla nave più bella del mondo
  • L&#8217;Amerigo Vespucci lascia Ravenna: il saluto alla nave più bella del mondo
  • L&#8217;Amerigo Vespucci lascia Ravenna: il saluto alla nave più bella del mondo