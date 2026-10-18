Legacoop Romagna: Sulle concessioni balneari, guardiamo con interesse al “modello Bellaria”

L’intervento del sindaco Filippo Giorgetti in occasione del TTG, che abbiamo condiviso sia per i toni che per i contenuti, ha avuto il merito di riportare al centro del confronto una questione fondamentale per la Riviera: come accompagnare la transizione verso il nuovo sistema delle concessioni turistico-ricreative senza disperdere il patrimonio di lavoro, competenze, investimenti e relazioni con il territorio costruito nel tempo dalle imprese familiari e dalle loro cooperative balneari.

Legacoop Romagna guarda da tempo con interesse al percorso avviato a Bellaria-Igea Marina, dove l’associata Cooperativa Bagnini, la Cooperativa Bar di Spiaggia e l’Amministrazione comunale, ciascuno per le proprie competenze, si stanno cimentando in un percorso di partenariato pubblico-privato, dopo aver studiato tutte le possibilità offerte dal quadro normativo vigente, compreso appunto il project financing, con l’intento di coniugare le procedure di affidamento delle concessioni con la riqualificazione della spiaggia e con lo sviluppo e tutela del modello turistico e balneare locale.

Il tema non deve però essere ricondotto a una contrapposizione tra Project Financing e gare, in quanto anche le procedure previste richiedono la messa a gara delle proposte avanzate senza nessun tipo di agevolazione. La priorità delle due cooperative di operatori di spiaggia, bagnini e chioschisti, è quella di individuare uno strumento giuridicamente solido, trasparente e coerente con le vigenti regole della concorrenza, senza sconti o artifici atti ad aggirare le norme, che consenta allo stesso tempo di valorizzare gli investimenti previsti e proporre interventi di chiaro e trasparente interesse pubblico, al fine di garantire un beneficio per la collettività con il diretto e fondamentale coinvolgimento delle micro e piccole imprese balneari che sono il traino dell’economia turistica della Riviera e ne hanno fatto la storia.

Lo strumento del project financing, laddove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto della normativa vigente, merita di essere valutato senza preclusioni ideologiche. Il cosiddetto “Modello Bellaria” propone di affrontare la procedura per le concessioni come un’opportunità più ampia di governo e sviluppo del territorio, mettendo in relazione la gestione dell’arenile con opere pubbliche, riqualificazione e miglioramento dei servizi.