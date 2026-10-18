Nephesh. Proteggere l’ombra, il libro presentato alla Libreria Longo di Ravenna

A Ravenna il libro nato dall’esperienza di Nephesh. Proteggere l’ombra sarà presentato lunedì 19 ottobre alle 18.45 alla Libreria Longo. Il volume, pubblicato da Cue Press, raccoglie la drammaturgia integrale del lavoro ideato e diretto da Alessandro Renda del Teatro delle Albe insieme allo scrittore Tahar Lamri, dopo due anni di camminate sonore nei cimiteri di diverse città italiane. All’incontro saranno presenti gli autori.

Il libro, uscito sabato 10 ottobre, porta il titolo completo Nephesh. Proteggere l’ombra. Una polifonia in cammino nel varco tra i vivi e i morti e nasce anche dalle richieste di chi ha partecipato all’esperienza, chiedendo di poter rileggere le parole ascoltate durante il percorso e ritrovare immagini rimaste nella memoria.

«Una drammaturgia sonora pensata per essere ascoltata in cammino non era semplice da portare sulla pagina», spiegano Alessandro Renda e Tahar Lamri. «Il libro nasce da questo tentativo: dare un altro tempo a una scrittura nata per essere attraversata».

Non si tratta di una semplice trascrizione del testo. La pubblicazione cerca di restituire il rapporto tra parole, immagini e luoghi che caratterizza l’esperienza, anche attraverso le fotografie realizzate appositamente dal fotografo Marco Parollo. Tombe, alberi, architetture, oggetti e iscrizioni non sono soltanto elementi di contorno, ma entrano nella drammaturgia e dialogano con ciò che il pubblico ascolta in cuffia durante la camminata.

Il progetto Nephesh è nato dalle domande sul rapporto con la morte e su ciò che resta di una vita: che cosa accade quando si entra in un cimitero? Che cosa lascia una persona quando muore? L’opera non si concentra sulla morte in sé, ma sulla vita osservata da un luogo in cui la sua assenza è evidente. Il cimitero diventa così uno spazio in cui passato, presente e futuro si incontrano, lasciando aperte le domande.

Nella prefazione Una sacra tristezza, Rossella Menna parte dai ricordi personali delle veglie funebri e dei cimiteri frequentati da bambina per raccontare la dimensione intima e collettiva dell’esperienza. «La vita tutta intera entra nello spettacolo», scrive, sottolineando il paradosso di un lavoro che proprio all’interno di un cimitero permette di ascoltare la ricchezza della vita.

La drammaturgia sonora accompagna piccoli gruppi di persone lungo un percorso in cuffia tra tombe, fotografie, alberi, iscrizioni e monumenti. Le voci di Gemma Hansson Carbone, Tahar Lamri e Alessandro Renda, insieme al paesaggio sonoro realizzato da Francesco Tedde, intrecciano ricordi personali, testi poetici e filosofici e riferimenti a culture differenti.

Accanto alla drammaturgia integrale e alla prefazione di Menna, il volume comprende anche Respirare, in cui Alessandro Renda ripercorre le origini personali e artistiche dell’opera, e Il cimitero ogni giorno ci reclama, nel quale Tahar Lamri intreccia memoria, migrazione, genealogia e silenzio.

Dopo le tappe nei cimiteri di Ravenna, Cesena, Rimini, Lecce, Matera e Bologna, il progetto è atteso anche a Faenza, Ferrara e Udine. La presentazione alla Libreria Longo offrirà l’occasione per incontrare gli autori e approfondire il passaggio di Nephesh dall’esperienza sonora condivisa alla lettura individuale.