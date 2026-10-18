NOAM Film Festival, il Messico protagonista della quarta edizione a Faenza

Matthew Mc Conaughey in "The Rivals of Amziah King"

Il cinema indipendente di Stati Uniti, Canada e Messico torna protagonista a Faenza dall’11 al 15 novembre con la quarta edizione del NOAM Faenza Film Festival. Il programma 2026 introduce il progetto triennale “Country in Focus”, che dedica ogni anno un approfondimento a uno dei Paesi nordamericani: si parte dal Messico, con dieci lungometraggi, una mostra dell’illustratrice Naandeyé García Villegas e la partecipazione dell’ambasciatore messicano in Italia, Genaro Lozano.

Tra gli appuntamenti principali c’è il Premio alla Carriera al regista messicano Alonso Ruizpalacios, che sarà a Faenza per una retrospettiva completa dei suoi quattro lungometraggi e una masterclass aperta al pubblico. Il festival propone oltre trenta titoli tra lungometraggi e cortometraggi, nove film in concorso, due anteprime italiane fuori concorso, tre classici e dieci incontri con autori, critici e professionisti del settore.

Le proiezioni si svolgeranno al Cinema Europa l’11 e il 12 novembre e al Cinema Sarti dal 13 al 15 novembre. Gli incontri e le iniziative collaterali troveranno spazio anche a MEET NOAM, alla Galleria comunale d’arte della Molinella, alla Biblioteca Manfrediana e nel complesso di Faventia Sales.

Il festival sarà anticipato da NOAM Preview, in programma mercoledì 14 ottobre alle 21 al Cinema Sarti, con la proiezione gratuita di “Museo” di Alonso Ruizpalacios.

Il Messico sarà il filo conduttore di diverse sezioni, a partire dal concorso, che comprende tre film messicani, quattro statunitensi e due canadesi. Il progetto è realizzato con il sostegno istituzionale dell’IMCINE, l’Istituto messicano di cinematografia, e prende spunto dal programma “CDMX, My Love”, curato dallo stesso istituto in collaborazione con la Cineteca Nacional.

Sabato 14 novembre alle 16.30, al Cinema Sarti, l’ambasciatore del Messico in Italia Genaro Lozano assisterà alla proiezione di “Chicas tristes” di Fernanda Tovar, premiato alla Berlinale 2026 con l’Orso di Cristallo e il Grand Prix della giuria internazionale Generation 14plus.

Al Messico è dedicata anche l’immagine del festival, con il giaguaro disegnato da Naandeyé García Villegas, designer e illustratrice di Città del Messico. L’artista esporrà a MEET NOAM sedici manifesti che ripercorrono vent’anni del suo lavoro nella mostra “Poster”, curata da Alice Iuri. L’inaugurazione è prevista mercoledì 11 novembre alle 19, con un incontro con l’illustratrice in dialogo con Gian Marco Magnani e Alice Iuri.

Il Premio alla Carriera NOAM 2026 sarà assegnato ad Alonso Ruizpalacios, regista che ha portato tutti i suoi quattro lungometraggi alla Berlinale: “Güeros” (2014), premiato per la migliore opera prima; “Museo” (2018), Orso d’argento per la sceneggiatura; “Una película de policías” (2021), Orso d’argento per il contributo artistico; e “La cocina” (2024), presentato in concorso con Rooney Mara e Raúl Briones.

La retrospettiva partirà con “Museo”, scelto per l’anteprima del festival del 14 ottobre, proseguirà con “Güeros” e “Una película de policías” l’11 e il 12 novembre al Cinema Europa e si concluderà domenica 15 novembre con “La cocina” al Cinema Sarti. Alle 16.30 Ruizpalacios terrà una masterclass aperta al pubblico, moderata da Eva Sangiorgi, prima della cerimonia di premiazione prevista alle 18.

Il concorso propone nove lungometraggi arrivati dai principali festival internazionali, tra cui Berlinale, Sundance, Tribeca, SXSW, Toronto e Venezia. L’apertura è affidata mercoledì 11 novembre alle 21 a “Hombre al agua”, terza regia di Gael García Bernal, che recita accanto a Ricky Martin, Natalia Oreiro e Manuel García Rulfo. Il film, presentato a Venezia 83 nella sezione Spotlight e a Toronto, è una satira di classe tra commedia, melodramma e thriller.

Tra i titoli in programma figurano “The History of Concrete”, documentario di John Wilson prodotto dai Safdie, in prima italiana dopo l’apertura del Sundance 2026; “Act One” di Sophia Takal, thriller psicologico presentato al Tribeca con Ella Beatty e Ari Graynor; “Mouse” di Kelly O’Sullivan e Alex Thompson, dalla Berlinale, con Sophie Okonedo e Iman Vellani; e “Mile End Kicks” di Chandler Levack, presentato al Toronto International Film Festival con Barbie Ferreira e Jay Baruchel.

Completano il concorso “Sparks” di Fergus Campbell, esordio presentato al SXSW 2026, e “Kaïros” di Jennifer Alleyn, in prima europea dopo essere stato film di chiusura dei Rendez-vous Québec Cinéma 2026. A chiudere la selezione domenica 15 novembre alle 11 sarà “El jardín que soñamos” di Joaquín del Paso, presentato alla Berlinale 2026 nella sezione Panorama e vincitore della Biznaga de Oro al Festival di Málaga. Al centro della storia, una coppia haitiana in viaggio verso nord con due bambine, che si ferma in una foresta del Messico centrale segnata dal disboscamento illegale.

Fuori concorso, sabato 14 novembre alle 21.30, è in programma l’anteprima italiana di “The Rivals of Amziah King” di Andrew Patterson, con Matthew McConaughey e Kurt Russell. Presentato al SXSW 2025 e proposto in collaborazione con I Wonder Pictures, che lo distribuirà nelle sale italiane, il film intreccia apicoltura, musica bluegrass e rivalità nell’Oklahoma rurale, trasformandole in un thriller. Venerdì 13 novembre alle 23.30 sarà invece proiettato “Trauma or, Monsters All” di Larry Fessenden, con Barbara Crampton e James Le Gros, un film che riunisce personaggi e creature già apparsi in “Habit”, “Depraved” e “Blackout”.

La sezione NOAM Classic completa il focus sul cinema messicano con tre opere: “El lugar sin límites” di Arturo Ripstein (1978) e “Lola” di María Novaro (1989), entrambe a ingresso gratuito grazie al sostegno dell’IMCINE, e “Los olvidados” di Luis Buñuel (1950), in copia restaurata, in programma domenica 15 novembre alle 21.

Spazio anche ai cortometraggi e alle scuole con NOAM LAB, che propone nove opere nordamericane in concorso, presentate da Emma Marinoni e votate dal pubblico e dagli studenti. Tra i titoli selezionati ci sono “Skinny Bottines” di Romain F. Dubois, premiato alla Semaine de la Critique di Cannes 2026, “Today I Did Not Make Smart Choices” di Luis Figueroa Caunedo, in prima internazionale, e “Toda la vida para siempre” di Sebastián Molina Ruiz, vincitore dell’Ariel 2026 per il miglior cortometraggio documentario. Il programma comprende anche “Sitting Bird” di Athena Han, “Paradaïz” di Matea Radic e “How to Find a Career That Loves You Back” di Ethernet Wang, tutti in prima italiana.

Il fuori concorso dedicato all’Emilia-Romagna include “Mambo Kids” di Emanuele Tresca, “Il velo dei sensi” di Elisa Baccolo, “La vita da grandi” di Greta Scarano e “Se venisse anche l’inferno” di Samuele Rossi.

Il calendario degli incontri, tutti a ingresso gratuito, affianca alle proiezioni appuntamenti con ospiti italiani e internazionali. Giovedì 12 novembre lo scrittore Christian Raimo presenterà il libro “L’invenzione del colore”, proposto al Premio Strega 2026, in dialogo con Giorgia Plachesi della Biblioteca Manfrediana. Venerdì 13, nell’ambito dei Digital Days dell’Unione della Romagna Faentina, il content creator Alessio De Santa parlerà di comunicazione cinematografica online; a MEET NOAM Eva Sangiorgi, direttrice artistica della Viennale, e Alessia Gasparella discuteranno del futuro dei festival con Andrea Valmori.

Sabato 14 sono previsti la registrazione dal vivo del podcast Casaba con Yuri Ancarani, un incontro con Giulia Zavagna, editor e traduttrice della casa editrice SUR, dedicato alla traduzione del Messico, e un confronto tra la creator messicana CamiCelis e l’attore faentino Luca Di Sessa. In serata, al Cinema Sarti, CineFacts Live con Yuri Ancarani sarà dedicato al nuovo cinema indipendente tra Italia e Nord America. Domenica 15 novembre il ciclo si concluderà con il caffè di Casaba con Virgilio Villoresi e la masterclass di Ruizpalacios.

Le giurie assegneranno il Premio della Giuria NOAM e il Premio della Giuria NOAM LAB. La giuria dei lungometraggi sarà presieduta dal regista e artista visivo Virgilio Villoresi, affiancato da Pedro Armocida, direttore artistico della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e presidente dell’AFIC, e dall’attore faentino Luca Di Sessa. La giuria dei cortometraggi sarà guidata dal regista e videoartista Yuri Ancarani, con Alessia Gasparella, programmer del Tribeca Festival e direttrice artistica del Bref International Short Film Festival, e l’attrice Irene Maiorino. Il pubblico in sala voterà il Premio del Pubblico della Città di Faenza e, insieme agli studenti, il Premio del Pubblico NOAM LAB. I riconoscimenti saranno realizzati in ceramica dall’artista e Premio Faenza Andrea Salvatori.