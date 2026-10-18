Open Labs in Bassa Romagna, tre laboratori per famiglie tra intelligenza artificiale, arte e robotica

Foto d'archivio

L’intelligenza artificiale e il suo utilizzo da parte dei più giovani, la programmazione digitale applicata all’arte e la robotica diventano temi di confronto e sperimentazione per le famiglie della Bassa Romagna. Il progetto Open Labs propone a novembre tre laboratori gratuiti tra Lugo e Massa Lombarda, con un appuntamento rivolto ai genitori e due attività pensate per stimolare la creatività dei bambini attraverso le tecnologie digitali.

L’iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Romagna Tech, nell’ambito di Atuss, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è accompagnare le famiglie nella scoperta delle opportunità offerte dagli strumenti digitali, favorendo un approccio consapevole e critico.

Il primo appuntamento è in programma martedì 10 novembre alla biblioteca Trisi di Lugo, dalle 20.30 alle 22. L’incontro, dal titolo “Figli e intelligenza artificiale: capire per accompagnare”, sarà condotto da Filippo Vincenzi, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed esperto di intelligenza artificiale. Al centro della serata ci sarà il rapporto tra le nuove generazioni e l’IA, con indicazioni per aiutare i genitori ad accompagnare i figli nell’utilizzo di strumenti ormai presenti nella loro vita quotidiana, promuovendo consapevolezza e capacità critica.

Sempre martedì 10 novembre, ma dalle 16.45 alle 18, il centro culturale Carlo Venturini di Massa Lombarda ospiterà “Astrattismo con il coding: Kandinskij e Klee”. Il laboratorio permetterà ai bambini di avvicinarsi all’arte astratta e sperimentare la propria creatività attraverso la programmazione digitale.

Il terzo appuntamento si terrà martedì 24 novembre, dalle 17 alle 18.30, alla biblioteca Trisi di Lugo. Con “Crea il tuo luna park robotico!”, i partecipanti potranno cimentarsi con la robotica attraverso un’attività pratica, inserita nel percorso “Creatività digitale per imparare facendo”.

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione scrivendo a openlabs@unione.labassaromagna.it.

Nel mese di novembre l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e Romagna Tech organizzeranno inoltre altri tre Open Labs dedicati all’utenza senior.