Ravenna FC, aperto il nuovo Official Store al Mercato Coperto

Il Ravenna FC amplia la propria presenza nel centro storico con un nuovo punto vendita al Mercato Coperto, dove trovare le collezioni ufficiali del club giallorosso. L’Official Store ha aperto ieri, sabato 17 ottobre, alla vigilia della partita Ravenna-Spezia e nel fine settimana della Notte d’Oro.

Il nuovo spazio porta i colori della squadra in uno dei luoghi della vita commerciale e sociale della città e si rivolge non soltanto ai tifosi, ma anche ai ravennati e ai visitatori interessati alle collezioni legate al club. Il negozio si aggiunge allo store online e ai due punti vendita presenti allo stadio Bruno Benelli, ampliando le possibilità di acquistare il merchandising ufficiale.

All’interno sono disponibili diverse linee: dai kit gara alla linea tifoso, dalla collezione Ravenna by Cipriani a quella dedicata a Ronaldinho. L’offerta unisce abbigliamento sportivo e proposte lifestyle, con prodotti pensati per chi segue la squadra e per chi vuole indossarne i colori anche nella quotidianità.