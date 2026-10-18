Ravenna, petardi e rischio rissa in piazza Duomo: intervengono i Carabinieri richiamati dai volontari ANC

Il week end di eventi a Ravenna, dalla presenza dell’Amerigo Vespucci al concerto in piazza del Popolo per la Notte d’Oro, si sono svolti senza particolari incidenti, fatta eccezione per alcune situazioni circoscritte segnalate dai volontari del Nucleo di Volontariato ANC Ravenna ODV. Tra queste, una discussione tra gruppi di ragazzi in piazza Duomo, che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri, e il soccorso a una sedicenne che, secondo quanto riferito ai volontari, si trovava in condizioni di salute precarie dopo aver assunto alcolici. Gli episodi sono stati riportati dal presidente fondatore dell’associazione, Isidoro Mimmi, nel bilancio dei servizi svolti sabato 17 ottobre in città.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 21.30 in piazza Duomo, durante la festa di quartiere organizzata da don Lorenzo Rossini. Secondo quanto riferito dall’associazione, alcuni ragazzi minorenni avrebbero fatto esplodere petardi, provocando la reazione di un altro gruppo di giovani. La discussione avrebbe rischiato di degenerare in una rissa. I volontari hanno quindi allertato le forze dell’ordine: sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri e due ragazzi sono stati accompagnati al Comando di viale Pertini.

Poco dopo, mentre in piazza del Popolo aumentava la presenza di pubblico per il concerto, i volontari hanno ricevuto una richiesta di intervento per una ragazza di 16 anni che si trovava in via Corrado Ricci in condizioni di salute precarie. In base alle informazioni raccolte sul posto, la giovane avrebbe accusato un’intossicazione legata all’assunzione di alcolici. I volontari hanno quindi effettuato le manovre di primo soccorso essenziali e l’hanno posizionata su un fianco per consentirle di vomitare in sicurezza. Dopo aver contattato la madre della ragazza, è stato autorizzato l’affidamento della minorenne a una persona maggiorenne per il rientro a casa.