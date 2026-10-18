Ravenna-Spezia 0-1: giallorossi sconfitti al Benelli dopo l’espulsione di Da Pozzo
18 ottobre 2026 | 17:12
Al ‘Benelli’ un Ravenna rimasto in inferiorità numerica a metà primo tempo per l’espulsione di Da Pozzo viene sconfitto 0-1 dallo Spezia con rete di Jimenez al 56′ portando ora il distacco a 8 punti in classifica, giallorossi che ci provano fino alla fine ma sbattono contro uno Spezia solido che non concede nulla.
Giallorossi che ci provano fino alla fine ma sbattono contro uno Spezia solido che non concede nulla e aiutato da un arbitraggio non all’altezza .