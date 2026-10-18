Ravenna, tre denunciati dai Carabinieri per rapina, aggressione e furti di biciclette

A Ravenna i Carabinieri hanno denunciato tre uomini, ritenuti presunti responsabili, a vario titolo, di rapina aggravata in concorso, lesioni personali, furto aggravato e ricettazione. Le indagini riguardano episodi distinti: una rapina con la minaccia di un cacciavite per ottenere 200 euro e alcuni effetti personali, un’aggressione a una coppia lungo la Romea e il ritrovamento di due biciclette, una delle quali rubata pochi giorni prima.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Ravenna via Alberoni hanno denunciato un uomo residente in città, al termine di un’attività investigativa avviata dopo la querela presentata dalla vittima. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato, che in precedenza era stato ospitato nell’abitazione del denunciante, si sarebbe ripresentato il 14 ottobre insieme ad altre quattro persone. Sotto la minaccia di un cacciavite, la vittima sarebbe stata costretta a prelevare da un bancomat e consegnare al gruppo 200 euro, somma che aveva precedentemente versato come pigione. Dal domicilio sarebbero stati inoltre portati via alcuni effetti personali e un monopattino elettrico.

Un secondo episodio riguarda un’aggressione avvenuta lungo la strada statale 309 Dir Romea, in seguito a un diverbio legato alla viabilità. I Carabinieri della Stazione di Mezzano, dopo gli accertamenti avviati dalla denuncia presentata a luglio, hanno identificato e denunciato un camionista di 49 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena e già noto alle forze dell’ordine. Nell’episodio erano state aggredite due persone, una coppia, che avevano riportato lesioni tali da richiedere cure mediche.

La terza attività investigativa ha portato alla denuncia di un quarantenne, già noto alle forze dell’ordine, per ricettazione e furto aggravato. Nel garage della sua abitazione i Carabinieri hanno trovato una bicicletta di cui una cittadina aveva denunciato il furto il 14 ottobre. Il mezzo è stato recuperato e restituito alla proprietaria.

Gli accertamenti hanno inoltre permesso di ricondurre a un furto anche una seconda bicicletta elettrica a pedalata assistita, sulla quale l’uomo è stato sorpreso a circolare. L’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza di un’area commerciale cittadina ha consentito di accertare che la bici era stata sottratta poco prima dalla rastrelliera di un supermercato, dove il proprietario l’aveva lasciata parcheggiata. L’e-bike è stata sequestrata in attesa di individuare il legittimo proprietario.