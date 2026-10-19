Bronzo per Diego Rustighi e numerose qualificazioni nazionali per la Spada Cervese

Gli atleti dell’A.S.D. Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima si sono distinti nelle prime prove regionali della nuova stagione schermistica, conquistando numerose qualificazioni alle competizioni nazionali e un prestigioso bronzo con Diego Rustighi. Il risultato di maggior rilievo arriva dalla categoria Cadetti Under 17, dove Rustighi è salito sul terzo gradino del podio nella gara disputata il 10 ottobre all’Unieuro Arena di Forlì, conquistando il pass per la prima prova dei Campionati nazionali, in programma a Catania dal 6 all’8 novembre.

Nella stessa competizione si è distinto anche Alessandro Moretti, sesto classificato e a sua volta qualificato per Catania, mentre Lorenzo Paganelli ha concluso al 30° posto, fermandosi prima dell’accesso al tabellone dei migliori sedici, e Achille Tahirovic si è piazzato 35° in una prova caratterizzata da un elevato livello tecnico.

Buone notizie anche dalla spada femminile Cadette, con Valentina Righi che ha conquistato la qualificazione nazionale grazie al 15° posto. Giulia Neri ha chiuso invece in 36ª posizione, mentre hanno preso parte alla competizione anche Megan Fusconi e Matilde Gianfanti.

Il fine settimana forlivese è proseguito l’11 ottobre con la prima prova di qualificazione della categoria Giovani, nella quale Samuel Quartieri ha ottenuto il 13° posto, assicurandosi il pass per la fase successiva. Qualificazione raggiunta anche da Diego Rustighi, 30°, e Alessandro Moretti, 37°, mentre Luca Righi ha concluso 33°, Pietro Cidioli 45° e Lorenzo Paganelli si è piazzato tra i primi 64.

Nella corrispondente prova femminile, Giulia Neri ha conquistato la qualificazione con il 25° posto, precedendo Valentina Righi, 33ª. In gara anche Matilde Gianfanti e Megan Fusconi.

La stagione agonistica della società cervese era iniziata già nel fine settimana del 26 e 27 settembre, con le qualificazioni regionali della categoria Assoluti disputate al Pala Yuri di San Lazzaro di Savena. Nella spada maschile, su 117 partecipanti, Luca Righi ha ottenuto il 29° posto e Samuel Quartieri il 40°, risultati che hanno consentito a entrambi di qualificarsi per la prima prova Zonale Assoluta, in programma a Riccione il 24 e 25 ottobre. Alle loro spalle si sono piazzati Diego Rustighi e Alessandro Moretti.

Nella spada femminile Assoluti, Giulia Neri ha concluso al 46° posto, mentre hanno partecipato anche Matilde Gianfanti, Valentina Righi e Megan Fusconi.

Tra i risultati delle ulteriori competizioni di categoria figurano inoltre il quinto posto di Matilde Gianfanti e il sesto di Valentina Righi nella prova Juniores femminile riservata alle atlete del primo anno Cadette, seguite da Giulia Neri, 15ª, e Megan Fusconi, 16ª. Nella prova maschile della categoria Juniores, Lorenzo Paganelli ha ottenuto il 14° posto.

I risultati di questo avvio di stagione si aggiungono a quelli ottenuti nella precedente annata agonistica, quando Alessandro Moretti aveva conquistato la qualificazione ai Campionati nazionali Cadetti disputati a Roma nel giugno 2026.