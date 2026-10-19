Dalla naja all’amicizia che dura da 46 anni. Si ritrova a Faenza un gruppo di commilitoni della Caserma Viali di Bologna
Dopo 46 anni amano ritrovarsi con regolarità ogni autunno per ricordare quel periodo della loro vita chiamato “servizio militare di leva” che oggi non è più obbligatorio.
Sono un gruppo di ex ragazzi i quali quotidianamente sono in contatto attraverso una chat: tra il 1980 ed il 1981 hanno servito la Patria alla Caserma “Viali” di Bologna nel 121° Reggimento Artiglieria.
Vengono da ogni parte d’Italia e quest’anno si sono ritrovati domenica scorsa 18 ottobre a Faenza, dove un paio di loro vivono. Per esserci, puntuali a metà mattina, alcuni hanno percorso oltre 500 chilometri e la sera sono rientrati a casa.
Dopo essersi radunati in Piazza del Popolo per le rituali fotografie, hanno proseguito il raduno a pranzo al ristorante Bistrò Rossini che si trova proprio a Palazzo Manfredi, assieme ad alcune mogli.
Al termine di una bella giornata, allietata da tempo primaverile, i commilitoni si sono dati appuntamento di persona al prossimo anno, probabilmente in Toscana.