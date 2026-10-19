Dalla naja all’amicizia che dura da 46 anni. Si ritrova a Faenza un gruppo di commilitoni della Caserma Viali di Bologna

Sono un gruppo di ex ragazzi i quali quotidianamente sono in contatto attraverso una chat: tra il 1980 ed il 1981 hanno servito la Patria alla Caserma “Viali” di Bologna nel 121° Reggimento Artiglieria.

Vengono da ogni parte d’Italia e quest’anno si sono ritrovati domenica scorsa 18 ottobre a Faenza, dove un paio di loro vivono. Per esserci, puntuali a metà mattina, alcuni hanno percorso oltre 500 chilometri e la sera sono rientrati a casa.