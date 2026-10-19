Dalle 21 stop all’acqua in tutta l’area urbana di Ravenna: Hera interviene sulla condotta rotta in via Baccarini. Dove sono le autobotti
Hera informa che dalle 21 di questa sera, lunedì 19 ottobre, sarà necessario interrompere completamente l’erogazione dell’acqua in tutta l’area urbana di Ravenna, per consentire la riparazione definitiva della condotta idrica danneggiata in via Baccarini. I lavori saranno eseguiti durante la notte per limitare i disagi alla popolazione e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi nelle ore notturne.
I tecnici Hera sono al lavoro sulla rottura che ha interessato una delle principali condotte della rete idrica cittadina, un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento dell’intera area urbana. Dopo aver completato le operazioni di scavo e di evacuazione dell’acqua, è stato definito l’intervento necessario, che prevede la sostituzione di un importante tratto di tubazione in ghisa.
Fino alle 21 resterà in vigore l’attuale configurazione della rete idrica, che potrebbe comunque comportare una riduzione della pressione dell’acqua e difficoltà di erogazione, soprattutto ai piani più alti degli edifici.
A partire dalle 21, invece, il servizio sarà sospeso completamente in tutta l’area urbana, per permettere ai tecnici di procedere con la sostituzione della condotta danneggiata.
Per garantire un punto di approvvigionamento alternativo durante l’emergenza, Hera ha già messo a disposizione tre autobotti, collocate in diversi punti della città: piazza Natalina Vacchi, Pala De André e via Sighinolfi, nella zona del Mercato, oltre a tre autobotti a servizio dell’ospedale.
Secondo le previsioni comunicate dalla società, l’intervento dovrebbe terminare nel corso della notte, compatibilmente con l’andamento delle operazioni e salvo eventuali imprevisti.