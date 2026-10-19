Dalle 21 stop all’acqua in tutta l’area urbana di Ravenna: Hera interviene sulla condotta rotta in via Baccarini. Dove sono le autobotti

Hera informa che dalle 21 di questa sera, lunedì 19 ottobre, sarà necessario interrompere completamente l’erogazione dell’acqua in tutta l’area urbana di Ravenna, per consentire la riparazione definitiva della condotta idrica danneggiata in via Baccarini. I lavori saranno eseguiti durante la notte per limitare i disagi alla popolazione e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi nelle ore notturne.

I tecnici Hera sono al lavoro sulla rottura che ha interessato una delle principali condotte della rete idrica cittadina, un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento dell’intera area urbana. Dopo aver completato le operazioni di scavo e di evacuazione dell’acqua, è stato definito l’intervento necessario, che prevede la sostituzione di un importante tratto di tubazione in ghisa.