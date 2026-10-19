Disordini all’Olivetti-Callegari di Ravenna, tre minorenni denunciati e un tredicenne segnalato al Tribunale

Tre minorenni sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in seguito ai disordini che si sono verificati questa mattina, lunedì 19 ottobre, all’Istituto professionale Olivetti-Callegari di Ravenna, dove si era radunato un gruppo di circa cento giovani. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di interrompere gli episodi di vandalismo, che hanno interessato sia l’edificio scolastico sia il vicino supermercato Famila. Numerosi ragazzi sono stati identificati e sono tuttora in corso accertamenti per individuare eventuali ulteriori responsabilità.

L’operazione è scattata nelle prime ore della mattinata, quando gli agenti della Digos della Questura di Ravenna, già impegnati dall’alba in un servizio di monitoraggio degli istituti scolastici potenzialmente interessati da occupazioni, hanno rilevato la presenza di un consistente gruppo di giovani nei pressi del Callegari.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, alcuni ragazzi si sarebbero introdotti nell’edificio scolastico, danneggiando una porta antincendio, per poi prendere di mira la vetrata d’ingresso del supermercato Famila, situato nelle immediate vicinanze. Durante i disordini sarebbero stati inoltre spostati sulla strada alcuni cassonetti dei rifiuti.

La situazione ha richiesto l’intervento di ulteriori pattuglie dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e della Squadra Mobile, alle quali si sono successivamente aggiunti i Carabinieri. L’azione coordinata delle forze dell’ordine ha consentito di fermare i giovani individuati come presunti responsabili dei danneggiamenti e di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Numerosi partecipanti, molti dei quali minorenni, sono stati identificati sul posto, mentre alcuni sono stati accompagnati in Questura per approfondire le rispettive posizioni e verificare eventuali responsabilità penali.

Al termine dei primi accertamenti, tre minorenni sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Nei loro confronti il questore di Ravenna ha inoltre emesso tre provvedimenti amministrativi, che saranno notificati anche ai genitori. Questi ultimi sono stati convocati in Questura per l’affidamento dei figli, una volta completate le formalità previste.

Tra i giovani identificati figura anche un tredicenne, non imputabile per ragioni di età, che sarà segnalato al Tribunale per i minorenni per le eventuali valutazioni di carattere civile e affidato ai genitori.