IMAGinACTION 2026 a Ravenna, da Orietta Berti a Sabrina Salerno: si arricchisce il programma del festival

Dalla musica di Orietta Berti e Sabrina Salerno al racconto noir di Carlo Lucarelli, passando per il live di Luca Barbarossa e un confronto sull’Intelligenza Artificiale applicata ai videoclip. IMAGinACTION 2026 aggiunge nuovi nomi e appuntamenti al programma della sua prossima edizione, in calendario a Ravenna dall’8 al 12 dicembre, tra il Teatro Alighieri e la Multisala Cinemacity.

Il Festival internazionale del videoclip, prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film con la direzione artistica di Stefano Salvati, propone cinque giornate tra musica dal vivo, incontri, videoclip, storie al femminile e nuove tecnologie. Con gli ultimi annunci, il programma si completa con ospiti e temi che attraversano generazioni e linguaggi diversi.

Dopo l’apertura dell’8 dicembre al Teatro Alighieri, affidata ai Simonetti’s Goblin con l’evento dedicato a Profondo Rosso, il Festival tornerà nello stesso teatro il 9 dicembre. A presentare la serata sarà il giornalista Paolo Giordano, mentre tra i protagonisti ci sarà Carlo Lucarelli, scrittore noir e volto storico di Blu Notte, in un talk con Stefano Salvati e lo stesso Giordano.

Nel corso della serata sarà consegnato anche il premio al Miglior Videoclip dell’Anno. A conferirlo sarà il professor Domenico Liggeri, esperto di videoclip e linguaggi audiovisivi musicali. Gli organizzatori annunciano inoltre la partecipazione di altri nomi della canzone italiana, che saranno comunicati prossimamente.

Dal 10 dicembre il Festival si trasferirà alla Multisala Cinemacity, dove la serata sarà dedicata ai vent’anni di Believe. Tra gli ospiti ci sarà Orietta Berti, protagonista di una carriera che attraversa diverse generazioni, da Io, tu e le rose a Fin che la barca va, fino al più recente singolo Maledetto Settembre, realizzato con Nina Zilli.

Con lei sono annunciati Fluidostudio, HAMBURGO, Lumiero e C’MON TIGRE, collettivo internazionale di musicisti e artisti visuali. A condurre l’appuntamento sarà Damir Ivic, giornalista e critico musicale, esperto di industria discografica.

La serata dell’11 dicembre si intitola Nel nome delle donne e sarà moderata da Fabrizio Basso. Al centro, talenti ed esperienze femminili nel mondo della musica, con ospiti affermate e artiste emergenti.

Tra le protagoniste Sabrina Salerno, artista pop di fama internazionale, e Chiara Galiazzo, vincitrice di X Factor nel 2012 e più volte in gara al Festival di Sanremo, che si esibirà con alcuni brani del proprio repertorio.

Parteciperà anche Sara Pedroni, managing director per l’Italia e il Sud Europa di Believe. Spazio inoltre alle giovani Giada Luppi, cantautrice ed ex campionessa di pattinaggio artistico a rotelle, e Camilla Cazzola, ingegnere nucleare che ha scelto di dedicarsi alla musica e al cantautorato. Entrambe saranno protagoniste di esibizioni dal vivo.

L’ultima giornata, il 12 dicembre, sarà dedicata al rapporto tra musica, creatività e Intelligenza Artificiale. Tra gli ospiti ci sarà Luca Barbarossa, vincitore del Festival di Sanremo nel 1992 con Portami a ballare e ideatore, autore e conduttore di Radio 2 Social Club, che si esibirà anche con alcuni brani del proprio repertorio.

Il confronto sulle nuove tecnologie sarà moderato da Simone Zani e coinvolgerà Stefano Salvati, Marco Riccetti, AI Artist, e Giulio Marc Mikael, managing director in Svezia di Chimney AI Studio, realtà specializzata nella produzione di video con l’Intelligenza Artificiale e divisione dello storico studio di post-produzione The Chimney Pot di Stoccolma.

Il tema si lega al progetto Capolavori Immaginati, con cui IMAGinACTION ha reinterpretato attraverso l’AI Margherita di Riccardo Cocciante e Il cielo in una stanza di Gino Paoli nella storica interpretazione di Mina.

Biglietti in prevendita

Biglietti per il Teatro Alighieri: Teatro Alighieri – Biglietteria

Le prevendite per le serate del 10, 11 e 12 dicembre sono aperte sul sito della Multisala Cinemacity