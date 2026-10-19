Incidente stradale a Cortina di Russi, moto finisce nel fosso dopo lo scontro con un’auto: ferito un 62enne

Incidente stradale intorno alle 15 di oggi a Cortina di Russi, lungo la San Vitale, dove un motociclista di 62 anni è rimasto ferito in seguito allo scontro con un’auto. Nell’impatto, la moto è finita nel fosso a lato della strada.

L’incidente è avvenuto davanti alla chiesa. Secondo una prima ricostruzione, una Ford Fiesta, condotta da un sacerdote del 1971, stava svoltando a sinistra per entrare nel cortile della chiesa, dove era prevista una funzione funebre, quando si è scontrata con una moto Caballero, diretta verso Ravenna.

Dopo l’impatto, il mezzo a due ruote ha terminato la propria corsa nel fosso alla destra della carreggiata. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e l’elimedica. Il motociclista, classe 1964, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.