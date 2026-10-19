Faenza. La Fiera di San Rocco torna domenica 1 novembre con la 29esima edizione sempre più ricca. Gli eventi proseguiranno fino alla cena di gala di sabato 7

Si svolgerà domenica 1 novembre l’Antica Fiera di San Rocco, che vivrà la 29esima edizione dell’era moderna in coincidenza con la festa di Ognissanti detta anche “Pasqua d’autunno”. La Fiera di San Rocco, nata in onore del santo protettore dei pellegrini e degli ammalati, è un appuntamento le cui origini risalgono al 15esimo secolo e che viene riproposto mantenendo le suggestive atmosfere dei secoli scorsi. Un’intera giornata in cui il visitatore potrà fare un tuffo anche nel passato partecipando ai tanti eventi della festa.

Con vari eventi collaterali la Fiera si svilupperà anche in giornate successive: se la ricostruzione medioevale per le strade e i parchi del territorio del Rione Verde in centro storico sarà come sempre il cuore pulsante della manifestazione, in questo 2026 il tema culturale prende come titolo “Dall’Unità alla Democrazia: il filo storico tra il Proclama di Rimini e gli 80 anni della Repubblica”.

La presentazione

La 29esima Fiera di San Rocco è stata presentata nella mattinata di lunedì 19 ottobre nel Salone delle Feste al primo piano di Palazzo Laderchi, dove ha sede il Museo del Risorgimento e dell’Età contemporanea in Corso Garibaldi 2, da Luciano Dal Borgo (presidente di Accademia Medioevale e dirigente del Rione Verde) e da Beppe Emiliani (responsabile della cultura per l’Accademia a cui fa capo l’organizzazione degli eventi); accanto a loro c’erano Aldo Ghetti (presidente del Museo), Niccolò Bosi (membro faentino dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna), il sindaco Massimo Isola; erano presenti in sala, tra gli altri, Monica Gori (del Museo Internazionale delle Ceramiche) ed il maresciallo maggiore Enrico Rosa (del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Faenza in rappresentanza del comandante capitano Marco Kovalsky), oltre a collaboratrici e collaboratori grazie al cui operato volontario che dura praticamente undici mesi è possibile la realizzazione della manifestazione: tra queste persone, in primo piano sono Daniela Luccaroni (responsabile dei mercati), Marisa Giardini (responsabile amministrativa) e Agnese Magnani (responsabile della segreteria).

Nell’occasione il consigliere regionale Niccolò Bosi ha annunciato l’uscita ed il contemporaneo inserimento delle Rievocazioni Storiche all’interno della Legge quadro sulla Cultura in fase di approvazione all’Assemblea Legislativa che permette l’accesso a finanziamenti dedicati allo sviluppo di tali manifestazioni.

Il sindaco Isola ha sottolineato come nella Fiera di San Rocco si pratichi “la pluralità con una grande squadra che, grazie ai volontari, opera ormai tutto l’anno per garantire questo ‘unicum’, che rappresenta un evento commerciale che sa sposarsi con un’importante offerta culturale”.

Una miriade di eventi

Dalle 9 alle 22 di domenica 1 novembre piazze, strade, vicoli, parchi e circoli del centro storico di Faenza, nel cuore del territorio del Rione Verde, si animeranno con immagini, suoni e suggestioni.

Soppressa nel periodo napoleonico, ripresa nel governo della Santa Sede, sospesa nel Regno d’Italia, poi ripresa nuovamente, nel 2020 annullata nell’imminenza a causa dei provvedimenti anti Covid-19 e ripartita nel 2021: comunque sia, oggi, dopo oltre 500 anni, la Fiera di Faenza, dedicata a San Rocco, caratterizza l’inizio del mese di novembre faentino grazie all’impegno di molte realtà associative della zona tra cui il Rione Verde e l’Accademia Medioevale.

La fiera si svolge quindi nei luoghi in cui storicamente è nata, occupa una superficie pari a quasi un quarto del centro storico ed è visitata da migliaia di persone, al punto di farne una delle tre manifestazioni più partecipate della città assieme al Meeting musicale delle Etichette Indipendenti (M.E.I.) ed alle fasi d’arrivo della corsa podistica 100 Chilometri Firenze-Faenza.

La zona storica si anima con la fiera medioevale al Parco Tassinari, le strade del vino, dell’arte, dell’hobbismo, dei prodotti di stagione, il grande mercato ambulante con oltre 180 bancarelle, gli spazi per i bambini, le mostre, le visite guidate, le attività dei Circoli compresi nel perimetro della Fiera. E ancora, esibizioni sportive, musicali, trampolieri, sbandieratori e animazione varia. La tradizione continua anche nelle proposte culinarie dei vari Circoli.

Esendofio, personaggio immaginario simbolo della Fiera, aspetta i visitatori sui trampoli per stupire grandi e piccini e si aggirerà per le vie della Fiera.

Murat: l’onore e le donne

Il tema culturale di quest’anno è dedicato a Joachim Murat (“italianizzato” in Gioacchino Murat), generale francese, re di Napoli e maresciallo dell’Impero con Napoleone Bonaparte. Murat per due settimane, come ha spiegato Emiliani, portò Faenza nel Regno di Napoli e dopo una serie di eventi divenuti storia venne sconfitto e fucilato dagli Austriaci.

A lui può essere ascritta una prima idea di Italia Unita. Al tema culturale sono dedicate due conferenze che si terranno nelle sale del Rione Verde: giovedì 5 novembre alle 20.30 “Gioacchino Murat- 1815 Re di Napoli e di Faenza” a cura di Umberto Pasqui e Domenico Garompolo; sabato 7 novembre alle 19 “Da Murat alla Repubblica Italiana” a cura di Aldo Ghetti. A seguire, sempre al Rione Verde, è in programma la “Cena di Gala” alla quale è possibile partecipare telefonando allo 0546-681281.

Nel corso della presentazione a Palazzo Laderchi tre giovani attori hanno inscenato un immaginario incontro di Murat con un Beppe Emiliani calato nella realtà dell’arrivo del “maresciallo dell’Impero” a Faenza.

Preziose collaborazioni

Ad affiancare la Fiera di San Rocco da alcuni anni c’è l’Associazione Volontari Italiani del Sangue comunale di Faenza che sarà presente con un suo stand, ma una parte significativa la faranno come sempre i Circoli “Rione Verde”, “San Pier Damiano”, “Villa Franchi”, “Riunione Cattolica Evangelista Torricelli” e “Dopolavoro Ferroviario” con esposizioni, mercatini e proposte enogastronomiche.

La contesa

Fra le contrade presenti nel Rione Verde, come risulta da documenti del 1811, durante la presentazione ne sono state sorteggiate quattro (Severoli, Monaldina, Cappuccine, Orfani), le quali si disputeranno il 5 Gran Torneo delle Ventuno Contrade con Armi e dei Vessilli: l’appuntamento è al “borgo medioevale” del Parco Tassinari alle 14 di domenica 1 novembre; alle 16 partirà il corteo che porterà in trionfo i vincitori del Torneo per le vie della Fiera.

In mostra

Nel giorno della Fiera apriranno le loro porte dalle 9 alle 21 il Museo Internazionale delle Ceramiche, la Pinacoteca Comunale, il Museo Diocesano, il Museo Nazionale dell’Età Neoclassica in Romagna a Palazzo Milzetti, il Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, il Museo Ceramico della Fabbrica Ferniani (in Via Firenze 248, frazione Errano).