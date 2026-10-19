Le colonne veneziane di piazza del Popolo raccontate nel libro “Serenissima Ravenna”: presentato il volume con le fotografie di Enzo Pezzi

Le colonne veneziane di piazza del Popolo, uno dei monumenti più riconoscibili del centro storico di Ravenna, sono al centro di “Serenissima Ravenna”, il nuovo volume che ne approfondisce la storia, il significato simbolico e il valore artistico e architettonico. Il libro, pubblicato dal Nuovo Gruppo Moderna, è stato presentato venerdì 16 ottobre al Circolo Ravennate e dei Forestieri, alla presenza degli autori e di un pubblico che ha partecipato al confronto con domande e osservazioni, in particolare sulla simbologia delle decorazioni e sulla conservazione del monumento.