tra storia e restauro|
Le colonne veneziane di piazza del Popolo raccontate nel libro “Serenissima Ravenna”: presentato il volume con le fotografie di Enzo Pezzi
Le colonne veneziane di piazza del Popolo, uno dei monumenti più riconoscibili del centro storico di Ravenna, sono al centro di “Serenissima Ravenna”, il nuovo volume che ne approfondisce la storia, il significato simbolico e il valore artistico e architettonico. Il libro, pubblicato dal Nuovo Gruppo Moderna, è stato presentato venerdì 16 ottobre al Circolo Ravennate e dei Forestieri, alla presenza degli autori e di un pubblico che ha partecipato al confronto con domande e osservazioni, in particolare sulla simbologia delle decorazioni e sulla conservazione del monumento.
La pubblicazione riunisce i contributi della storica dell’arte Cetty Muscolino, già direttrice del Museo Nazionale di Ravenna, dello storico Cesare Albertano e dell’architetta Stefania Gambirasio, con un’introduzione di Patrizia Poggi e un ampio apparato fotografico firmato da Enzo Pezzi.
Al centro dell’indagine non ci sono soltanto le due colonne che caratterizzano piazza del Popolo, ma anche i loro basamenti rinascimentali realizzati da Pietro Lombardo, considerati tra gli esempi più significativi della scultura a bassorilievo del Rinascimento italiano.
Attraverso un approccio multidisciplinare, gli autori ricostruiscono il contesto storico e politico nel quale il monumento ha assunto il proprio significato, analizzando le fonti documentarie, gli elementi architettonici e le raffigurazioni presenti nei bassorilievi. Ne emerge una lettura che mette in relazione il valore artistico delle colonne con il loro ruolo simbolico nello spazio urbano ravennate.
Un contributo importante arriva dalle fotografie di Enzo Pezzi, realizzate nell’arco degli ultimi decenni, che documentano il monumento e il suo rapporto con la piazza, soffermandosi sui materiali, sulle superfici, sugli elementi decorativi e sulle condizioni di conservazione. Le immagini rappresentano così non soltanto un corredo illustrativo, ma anche una testimonianza utile a ricostruire l’evoluzione e lo stato del complesso monumentale.
Durante la presentazione, le domande del pubblico si sono concentrate soprattutto sul significato delle figure scolpite nelle formelle dei basamenti e sulla necessità di intervenire per preservare le colonne, riportando l’attenzione anche sulle prospettive di restauro.
Proprio nei giorni scorsi, infatti, l’assessore comunale Massimo Cameliani ha confermato che le colonne di piazza del Popolo saranno restaurate, insieme alla colonna di piazza dell’Aquila, dopo lo svolgimento delle necessarie verifiche.