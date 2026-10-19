Porto di Ravenna, Proni e Calvano (Pd): «No al transito di armi verso Paesi in guerra, servono trasparenza e controlli»

Più trasparenza sui traffici di armamenti nel porto di Ravenna e controlli rigorosi sulle operazioni dirette verso Paesi coinvolti in conflitti armati. È quanto chiede anche il gruppo assembleare del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna con una risoluzione depositata oggi in Assemblea legislativa, sottoscritta dalla consigliera regionale Eleonora Proni e dal capogruppo Paolo Calvano.

L’iniziativa arriva dopo la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 16 ottobre, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dando ragione alla giornalista Linda Maggiori e all’avvocato Andrea Maestri nella vicenda sull’accesso ai dati numerici e quantitativi relativi agli armamenti transitati dal porto di Ravenna. Una pronuncia che ha confermato il diritto di conoscere questi dati e riportato al centro il tema della trasparenza sui traffici di materiale militare.

La risoluzione del Pd esprime la contrarietà all’utilizzo dello scalo ravennate per l’invio o il transito di armamenti e materiali esplosivi verso Paesi coinvolti in conflitti armati in violazione della legge 185 del 1990. Chiede inoltre al Governo che ogni transito sia sottoposto all’esame dell’UAMA, l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, comprese le verifiche sui beni a duplice uso previste dalla normativa europea.

Il documento impegna anche la Giunta regionale ad attivarsi presso le autorità competenti per favorire una maggiore conoscibilità delle informazioni sui traffici di mezzi militari e materiali d’armamento, anche a tutela della sicurezza dei lavoratori e dei cittadini. Tra le richieste figurano la raccolta e la sistematizzazione dei dati disponibili, un’informazione periodica alla commissione assembleare competente e la promozione della più ampia trasparenza consentita dalla legge.

«La sentenza del Consiglio di Stato è un passaggio importante perché conferma che la trasparenza sui traffici di armamenti è una condizione essenziale della democrazia. I cittadini hanno diritto di conoscere i dati relativi a queste movimentazioni e le istituzioni devono poter esercitare fino in fondo le proprie responsabilità», dichiarano Eleonora Proni e Paolo Calvano.

I due esponenti del Pd richiamano anche la posizione del sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, sulla necessità di criteri omogenei a livello nazionale. «Condividiamo la posizione del sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni: la conoscenza degli armamenti che transitano nei porti italiani deve essere garantita attraverso criteri omogenei a livello nazionale. Non possiamo avere regole e livelli di trasparenza diversi a seconda dello scalo interessato. È una condizione fondamentale perché le istituzioni e l’opinione pubblica possano esercitare pienamente il proprio ruolo democratico».

Il Pd sostiene inoltre la proposta di istituire un osservatorio nazionale sui traffici di armamenti, capace di raccogliere e sistematizzare le informazioni sui flussi e sulle loro destinazioni. «È necessario che la questione arrivi anche nelle sedi parlamentari e diventi oggetto di un confronto istituzionale, affinché trasparenza e conoscibilità delle destinazioni non restino principi astratti, ma si traducano in strumenti concreti», affermano Proni e Calvano.