Sclerosi multipla, la Mela di AISM in provincia di Ravenna distribuisce 1.001 sacchetti di mele, grazie a 40 volontari

Successo per la campagna La Mela di Aism 2026: in provincia di Ravenna sono stati distribuiti 1.001 sacchetti di mele, grazie all’impegno di 40 volontari attivi nell’arco di 8 giorni e in particolare nel week end del 3 e 4 ottobre, su tutta la provincia, dalla città di Ravenna, fino al comprensorio lughese, a quello faentino e a quello cervese, con banchetti allestiti anche fino a Riolo Terme.

Strade, piazze ed ingressi di alcuni supermercati, sono stati presidiati dai volontari della sezione ravennate dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), per promuovere la vendita delle mele, da sempre simbolo di AISM, il cui ricavato va a sostegno della ricerca sulla malattia e delle molteplici attività portate avanti dalla sezione locale in favore delle persone con SM.

Quello che arriva da Aism Ravenna non può dunque che essere un enorme “grazie”, ai i volontari che si sono messi in gioco ai numerosi banchetti, ai partner che hanno collaborato all’organizzazione, ai tanti donatori che si sono fermati per chiedere informazioni, conoscere più da vicino le attività dell’associazione e acquistare un sacchetto di mele e ai tanti che, in modi diversi, continuano a sostenere la causa dell’associazione. In particolare, Aism ringrazia Conad Galilei, la famiglia Delorenzi, Esselunga e il Centro Sociale Le Rose, per il sostegno offerto all’iniziativa.

La parola ai volontari

Accanto al risultato della raccolta, c’è il valore umano di un’esperienza che mette in relazione persone, storie e motivazioni diverse. A raccontarlo sono le stesse volontarie, per le quali partecipare alla Mela di AISM significa contribuire a un obiettivo comune e sentirsi parte di qualcosa di importante.

Ivet, volontaria da molti anni e persona direttamente interessata dalla malattia, sottolinea il significato di questo impegno: «È una bella esperienza. Vedi il sorriso della gente e tu stessa sorridi, perché sai che stai facendo qualcosa di importante».

Per Chiara, la partecipazione è stata anche un’occasione di condivisione e di incontro: «Mi sono divertita, è stata un’esperienza piacevole, sono stata bene in compagnia di tutti quanti ed è un’esperienza che mi piacerebbe poter ripetere».

Elisa mette invece l’accento sul senso concreto della partecipazione: «Sono stata bene perché mi sono sentita partecipe di qualcosa di grande e ho potuto contribuire per aiutare, mi piace farlo».

Parole diverse, accomunate dalla consapevolezza che anche un piccolo gesto può diventare parte di un impegno collettivo. È anche attraverso la disponibilità dei volontari, l’accoglienza ai banchetti e l’attenzione di chi si ferma a informarsi che AISM porta avanti sul territorio la propria attività di sensibilizzazione.

La raccolta fondi per la ricerca sulla sclerosi multipla

La Mela di AISM è un appuntamento nazionale di informazione e raccolta fondi che sostiene la ricerca scientifica e le attività dell’associazione a favore delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate, tra cui i disturbi dello spettro della neuromielite ottica (NMOSD) e la MOGAD.

In Italia sono circa 150mila le persone che convivono con la sclerosi multipla e ogni anno si registrano circa 3.650 nuove diagnosi. Una malattia che colpisce prevalentemente i giovani e che può incidere profondamente sui progetti di vita delle persone coinvolte e delle loro famiglie.