Un caso di cronaca del 1920 e le sedute spiritiche dell’Ottocento: Halloween alla Rocca di Riolo

La Rocca di Riolo Terme ospiterà venerdì 23 ottobre, alle 21.30, una serata dedicata ai misteri dello spiritismo e della cronaca nera, con uno spettacolo immersivo che porterà il pubblico dall’Inghilterra vittoriana all’Italia degli anni Venti. L’appuntamento è con “Halloween Spiritic Experience”, un’esperienza in due atti guidata dal mentalista Valerio Malaspina, che coinvolgerà direttamente gli spettatori tra racconti, suggestioni e interrogativi sul confine tra realtà e soprannaturale.

Lo spettacolo prenderà il via con un salto nella seconda metà dell’Ottocento, quando in Inghilterra si diffuse un crescente interesse per lo spiritismo e per la possibilità di comunicare con l’aldilà. Nei salotti dell’epoca, medium, studiosi e membri delle società spiritiche si riunivano per partecipare a sedute e cercare possibili testimonianze dell’esistenza di una dimensione ultraterrena. Saranno proprio queste atmosfere, tra credenze e tentativi di indagine, a caratterizzare la prima parte della serata.

Il secondo atto si sposterà invece a Modena, nel 1920, per ricostruire un oscuro episodio di cronaca nera. Al centro della narrazione ci sarà un caso di infanticidio che sconvolse la città e diede origine a un’indagine particolarmente complessa. Di fronte alla difficoltà di trovare risposte, un brigadiere del Regio Commissariato si trovò a confrontarsi con uno spiritista, coinvolto nella ricerca di indizi utili a chiarire quanto accaduto.

Attraverso il mentalismo e la partecipazione del pubblico, Valerio Malaspina accompagnerà gli spettatori in un percorso che intreccia ricostruzioni storiche, misteri e narrazione teatrale, sfruttando gli ambienti della Rocca per ricreare le atmosfere delle sedute spiritiche ottocentesche e delle indagini del primo Novecento.

L’iniziativa, organizzata in occasione del periodo di Halloween, è consigliata a partire dai 13 anni. Prima e dopo lo spettacolo sarà inoltre possibile usufruire del servizio di ristoro del Torrino Wine Bar.

Per partecipare è necessario acquistare il biglietto online attraverso il sito di prenotazione della Rocca di Riolo Terme.