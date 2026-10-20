Allarme assalti a scuole, a Ravenna reazioni diverse: “C’è chi è rimasto a casa per paura”. Presidi valutano una denuncia per procurato allarme

Questa mattina, davanti alle scuole superiori di Ravenna, si respirava un’aria diversa dal solito. Meno studenti lungo le strade e nei pressi degli ingressi, pattuglie delle forze dell’ordine a presidiare alcuni istituti e un clima di tensione che, inevitabilmente, si è fatto sentire anche tra le famiglie.

A turbare la consueta routine scolastica sono stati i messaggi allarmanti circolati nelle chat degli studenti, che annunciavano presunti assalti alle scuole, seminando paura e incertezza. E se davanti agli istituti la situazione è rimasta tranquilla, la preoccupazione ha lasciato il segno sui registri delle presenze, anche se in misura molto diversa da scuola a scuola. Al liceo artistico e musicale Nervi Severini è rimasto a casa uno studente su due, mentre all’ITIS Nullo Baldini l’83% degli iscritti ha raggiunto regolarmente le aule e al liceo scientifico Oriani gli assenti sono stati appena 101 su 1.175 studenti. Tre realtà, tre risposte differenti a un allarme che, pur senza tradursi in episodi concreti, ha finito per condizionare la giornata scolastica di molti ragazzi

A tracciare un bilancio particolarmente critico è Gianluca Dradi, dirigente scolastico del liceo artistico e musicale Nervi Severini, dove la metà degli studenti non si è presentata a lezione. «Il tam tam di questa notte ha sortito l’effetto sperato, provocando effettivamente un disservizio nelle scuole superiori di oggi – osserva Dradi –. Da noi, ad esempio, sono assenti il 50% degli studenti stamattina».

Una situazione che potrebbe avere anche conseguenze sul piano giudiziario. I dirigenti delle scuole superiori ravennati hanno infatti programmato un incontro per mercoledì 21 ottobre, durante il quale confronteranno i dati relativi alle assenze nei diversi istituti e valuteranno come procedere. «Ci siamo dati un appuntamento per esaminare assieme i dati delle rispettive scuole e decidere se fare, come io penso, una denuncia all’autorità giudiziaria per procurato allarme e interruzione di pubblico servizio», spiega Dradi.

Decisamente diversa la situazione all’ITIS Nullo Baldini, dove la maggior parte degli studenti ha raggiunto regolarmente le aule, nonostante i timori legati ai messaggi circolati nelle ore precedenti. «Da noi è entrato l’83% degli studenti, quindi una grandissima maggioranza – riferisce il dirigente scolastico Antonio Grimaldi –. Sono rimasti a casa soprattutto i ragazzini delle prime. I genitori hanno avuto paura, ci hanno anche scritto dei messaggi per avvertirci di queste minacce e per comunicarci che i loro figli sarebbero rimasti a casa proprio per questo motivo».

La scuola ha comunque rafforzato la sorveglianza agli accessi, coinvolgendo direttamente il personale scolastico. «La nostra azione è stata quella di essere alla massima allerta. Ho allertato il personale e disposto la presenza di un paio di collaboratori scolastici in più per controllare i tanti ingressi che abbiamo. Io stesso ho presenziato ai controlli – racconta Grimaldi –. Non c’è stato nessun tentativo o episodio particolare, quindi è stato tutto sommato tranquillo».

Una presenza che ha contribuito a rassicurare anche gli studenti. «I ragazzi erano a conoscenza di quello che stava circolando, ma hanno visto la nostra presenza e sono entrati, svolgendo normalmente le lezioni».

Ancora più alta la partecipazione al liceo scientifico Oriani, dove oltre il 91% degli studenti era regolarmente in classe. Come riferisce la dirigente scolastica Aurea Valentini, «i nostri studenti sono presenti quasi tutti. Sono assenti solo 101 studenti su 1.175 iscritti, non tutti sicuramente con la stessa motivazione». La dirigente si è attivata immediatamente dopo essere stata informata di quanto stava circolando tra i ragazzi. «Io stessa ho chiamato le forze dell’ordine non appena gli studenti mi hanno riferito la notizia di possibili assalti», precisa.

Resta ora da capire se, dopo il confronto tra i dirigenti previsto per mercoledì, alle verifiche su quanto accaduto seguirà anche una denuncia all’autorità giudiziaria.

Intanto oggi pomeriggio 20 ottobre il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e la presidente della Provincia Valentina Palli incontrano i presidi delle scuole per decidere quali azioni intraprendere.