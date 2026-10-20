Aperto il bando per diventare volontario in ferma iniziale dell’Esercito rivolto a 2.300 giovani tra i 18 e i 24 anni

È aperto fino al prossimo 11 novembre il concorso pubblico per l’ammissione di 2.300 Volontari in ferma iniziale (VFI) nell’Esercito Italiano – 1° Blocco – 2027 rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, nati dall’11 novembre 2002 all’11 novembre 2008, estremi compresi (https://concorsi.difesa.it/ei/VFI/20271BL/Pagine/home.aspx).

Durante il concorso i candidati saranno valutati presso i Centri di Selezione di Foligno, Bari, Milano, Palermo e Roma, attraverso delle prove di efficienza fisica, successivamente degli accertamenti psico-fisici attraverso delle visite mediche e degli esami specialistici e infine un esame attitudinale per valutare l’idoneità al servizio. Per gli spostamenti i candidati potranno usufruire di una convenzione riservata (https://www.esercito.difesa.it/assets/allegati/126137/convenzione_fs_2026.pdf).