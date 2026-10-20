Associazione Civica Per la Buona Politica Lugo: “La democrazia si difende col rispetto delle regole non con la violenza”

I disordini e gli episodi di violenza che hanno interessato le piazze di Milano, Torino e Bologna richiamano tutti a una seria riflessione sul valore della democrazia, della legalità e della convivenza civile.

In uno Stato democratico, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, di protestare e di esprimere il dissenso è un principio fondamentale, garantito dalla nostra Costituzione. Ma la libertà di manifestare non può e non deve, mai, trasformarsi in violenza, aggressione alle Forze dell’Ordine, devastazione, saccheggio e danneggiamento di beni pubblici e privati.

Chi scende in piazza e sulle strade con il volto coperto, non per manifestare pacificamente, ma con l’intenzione di provocare scontri e distruzione, non esercita un diritto democratico: commette atti che devono essere perseguiti secondo la legge.

Di fronte a questi comportamenti, la risposta della politica, tutta, e delle istituzioni deve essere ferma, unitaria e responsabile, senza distinzioni di appartenenza politica.

Occorre saper ascoltare le ragioni di chi protesta, rafforzare il dialogo tra società e Stato, tutelare chi manifesta pacificamente e isolare chi sceglie deliberatamente la strada della violenza.

La nostra Repubblica dispone di leggi, diritti e doveri che costituiscono il fondamento della convivenza civile. Le regole devono essere rispettate da tutti e fatte rispettare dalle istituzioni, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.

La democrazia non si difende contrapponendo una violenza all’altra, ma attraverso la forza del diritto, il rispetto delle persone e la responsabilità collettiva.

Sono questi i valori e i principi inalienabili della nostra Carta Costituzionale ai quali si ispira l’Associazione civica Per la Buona Politica. Perché la buona politica deve sempre essere al servizio della comunità, della libertà, della sicurezza e della civile convivenza.