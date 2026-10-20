Autostrada D14 Ravenna, cambia il calendario delle chiusure notturne: le date

Foto d'archivio

Il maltempo modifica il calendario delle chiusure notturne sulla D14 Diramazione per Ravenna. È stata annullata la chiusura del tratto tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione A14 Bologna-Taranto, inizialmente prevista dalle 21 di martedì 20 ottobre alle 5 di mercoledì 21 ottobre. Resta invece confermato lo stop alla circolazione nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 ottobre, per lavori di pavimentazione.

La decisione di revocare la prima chiusura è legata al peggioramento delle condizioni meteorologiche. Nella notte tra martedì e mercoledì sarà quindi regolarmente accessibile anche l’area di servizio Sant’Eufemia est, che si trova lungo il tratto interessato.

La chiusura tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione A14 sarà invece attiva dalle 21 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 ottobre. Durante queste ore non sarà possibile raggiungere l’area di servizio Sant’Eufemia est.

Per chi viaggia in direzione Bologna-Taranto, in alternativa sarà obbligatoria l’uscita allo svincolo di Fornace Zarattini. Da qui si dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria lungo la SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, nuovamente sulla SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore e SP8, per poi rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.

I cantieri presenti sulla rete autostradale rientrano in un programma più ampio di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, finalizzato a migliorare sicurezza, efficienza e qualità del servizio.

Per gli aggiornamenti sulla viabilità e sui percorsi alternativi è possibile consultare il sito Autostrade per l’Italia, l’app ufficiale, i pannelli a messaggio variabile e il network televisivo Infomoving nelle aree di servizio. Le informazioni sono disponibili anche attraverso RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7.