Caso Mani d’oro. Rosetti Marino rifiuta il dialogo con i lavoratori, i sindacati pronti ad ulteriori mobilitazioni

La Rosetti Marino ha rifiutato sia il confronto diretto con i lavoratori delle aziende coinvolte nell’indagine “Mani d’oro” sia la richiesta di farsi carico delle retribuzioni non pagate. È quanto denunciano le organizzazioni sindacali dopo il presidio organizzato oggi in via Trieste, davanti agli uffici della società ravennate, committente delle aziende finite nell’inchiesta.

Al centro della protesta c’è la situazione di circa 100 lavoratrici e lavoratori che attendono il pagamento degli stipendi, a partire dalle retribuzioni di settembre, che avrebbero dovuto ricevere proprio nella giornata di oggi. I sindacati chiedono a Rosetti Marino di intervenire in quanto, secondo la loro posizione, responsabile in solido per i dipendenti delle aziende in appalto impegnati nei propri cantieri.

Durante il presidio, partecipato da numerosi lavoratori, i rappresentanti sindacali hanno chiesto ai vertici della società un confronto immediato con le persone coinvolte, per consentire loro di raccontare le difficoltà in cui si trovano a causa di responsabilità altrui. La richiesta, riferiscono i sindacati, sarebbe stata respinta nettamente.

Nel corso dell’incontro, inoltre, l’azienda avrebbe dichiarato più volte di non ritenersi in alcun modo obbligata nei confronti delle maestranze, sostenendo di aver appreso dalla stampa le informazioni relative alla vicenda.

Una posizione che le organizzazioni sindacali giudicano «inaccettabile». «Dichiarando ciò e rifiutando il pagamento delle retribuzioni di settembre, che i lavoratori avrebbero dovuto ricevere nella giornata odierna, e il dialogo con i lavoratori, l’azienda condanna all’invisibilità diverse persone che negli anni, a vario titolo, hanno lavorato stabilmente nei loro cantieri, contribuendo alla ricchezza ed ai profitti aziendali», si legge nella nota.

I sindacati contestano quindi il mancato riconoscimento del rapporto con lavoratrici e lavoratori che, nel corso degli anni, hanno operato nei cantieri della società attraverso le aziende in appalto. E annunciano che la mobilitazione proseguirà finché non saranno saldate tutte le somme dovute.