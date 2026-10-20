Chiarimenti in merito all’occupazione del Liceo Torricelli Ballardini da parte della dirigente

In questi giorni il Liceo Torricelli-Ballardini, in particolare nella figura della mia persona in qualità di dirigente scolastica e del corpo docente, è sotto attacco social dopo le dichiarazioni pubblicate sulla pagina Facebook di una giornalista freelance conosciuta sul territorio faentino Ho pensato molto se scrivere o meno questi chiarimenti, lo faccio perché credo sia stato superato un limite la qual cosa offende la mia persona, il liceo che dirigo e tutto il suo corpo docente, ma lo faccio anche per restituire la versione veritiera dell’esperienza della breve occupazione recentemente conclusa, molto diversa da quella che circola sui social.

In primo luogo mi preme precisare che né io né alcun docente ha chiamato Polizia o Digos davanti alla scuola. La Polizia era presente perché gli studenti avevano dato comunicazione della loro manifestazione in Piazza del Popolo con partenza alle 8.30 dal Liceo e come da prassi le forze dell’ordine hanno predisposto la loro presenza. Sono stata avvisata telefonicamente dai docenti collaboratori della presenza della Polizia davanti alla scuola e della decisione dei liceali di spostare il corteo al pomeriggio.

Quando sono arrivata, gli studenti in occupazione avevano vietato l’accesso a tutto il personale scolastico e ai compagni contrari all’occupazione. Ho chiamato lo studente responsabile e mi sono confrontata con lui insieme a un esponente della Digos. I liceali chiedevano lo spostamento della manifestazione al pomeriggio; è stato loro spiegato che con così poco preavviso non era possibile e che l’evento non poteva essere autorizzato. Ho chiesto agli studenti di prendere una decisione. Nel mentre sono arrivati diversi altri liceali appartenenti al gruppo degli occupanti, i quali sono entrati senza alcun impedimento da parte di nessuno dei presenti.

Dopo un breve confronto tra di loro, il rappresentante degli studenti mi ha chiesto di autorizzare i compagni delle sedi periferiche che volevano partecipare al corteo a uscire dalle classi.

Non ho autorizzato e non potevo farlo per due ordini di motivi: gli studenti che volevano partecipare al corteo non avrebbero dovuto entrare nelle altre sedi e nelle classi, e gli unici soggetti che potevano autorizzarne l’uscita erano i rispettivi genitori. Dopo pochi minuti, i liceali sono usciti comunicando che “disoccupavano” e si sono avviati verso Piazza del Popolo organizzando un corteo. Dire che il Liceo è stato sgomberato è una falsità, e sostenere che questo sia stato chiesto da me significa non conoscere la normativa. In qualità di pubblico ufficiale, ho l’obbligo di comunicare l’interruzione di pubblico servizio e l’occupazione degli edifici scolastici alla Questura, operazione che ho effettuato alle 16.30 di giovedì 15 e della quale gli studenti erano stati da me informati.

Lo sgombero viene deciso dalla Prefettura; la Polizia non può entrare nelle scuole senza un ordine ben preciso da parte del Prefetto e del Questore. La Digos era presente esclusivamente per il servizio d’ordine relativo alla manifestazione prevista per le 8.30 richiesta dagli stessi studenti, non per altri motivi come falsamente indicato sulla pagina Facebook della giornalista faentina.

Nel post pubblicato, si chiede per quale motivo io e il corpo docente del Liceo, che nel precedente anno scolastico avevamo dialogato e condiviso con gli studenti occupanti alcuni passaggi delle loro iniziative, nel corrente anno scolastico non avessimo appoggiato le scelte fatte. Il precedente anno scolastico l’occupazione era stata la naturale conclusione di un percorso di dibattiti, riflessioni e confronti in assemblee generali e in classe su temi di diritto internazionale, educazione alla pace e analisi storiche sul conflitto arabo-israeliano in corso e sulla drammatica situazione a Gaza. I liceali avevano acquisito consapevolezza critica dei temi affrontati e del contesto internazionale.

Il Collegio Docenti, nelle sedute del 25 giugno e 26 settembre, aveva approvato due documenti in cui si esprimeva forte preoccupazione rispetto ai conflitti internazionali in essere e aveva ribadito la necessità di mobilitarsi su temi di educazione civica quali la pace, la non violenza, la Costituzione e i suoi principi fondamentali. La scuola si era mobilitata lo corso anno per una raccolta fondi per l’Aida Camp di Betlemme e all’inizio del corrente anno scolastico per lo Human supporters association di Nablus.

Il percorso si era costruito insieme, con la massima partecipazione della componente studentesca e docente e nel rispetto delle diverse posizioni. Durante il periodo dell’occupazione, tutto il personale scolastico poteva accedere alla scuola, così come tutti gli studenti, compresi i contrari, anche solo per un confronto e uno scambio di opinioni. Nell’attuale anno scolastico, nessun adulto della scuola era a conoscenza delle intenzioni dei liceali, ma questo potrebbe non essere rilevante; l’importante doveva essere la condivisione con la componente studentesca.

L’assemblea è stata convocata via WhatsApp per la prima ricreazione di giovedì 15 ottobre nella serata del 14 ottobre: una riunione durata cinque minuti con votazione sull’occupazione (favorevoli o contrari), nella sede scientifico senza un preciso conteggio ma con una sorta di acclamazione e su un documento molto discutibile:

● gli studenti protestano contro il nuovo regolamento sulla condotta approvato dal Collegio a settembre, definendo la scuola una caserma. Invito a leggere i nuovi indicatori per il voto di condotta: il Liceo è tutto tranne che una caserma;

● la presenza di docenti precari nella scuola: sono assolutamente d’accordo sulla stabilizzazione del personale docente, ma questo è un problema che non riguarda il nostro Istituto, dove la percentuale di precariato è bassissima;

● la questione trasporti: i ritardi in ingresso imputabili ai mezzi di trasporto, se giustificati dalle famiglie, non incidono sul voto di condotta. Inoltre, il rappresentante d’istituto e referente dell’occupazione sapeva benissimo che avevo già contattato la Provincia e che la questione si sarebbe affrontata il 30 ottobre in un incontro a Ravenna con gli Enti Locali interessati.

L’unico tema su cui si poteva e doveva trovare coesione riguardava i fondi destinati agli armamenti anziché alla sanità e alla scuola; tuttavia, prima di occupare avrebbe avuto senso organizzare momenti di informazione e sensibilizzazione, promuovere un dibattito e possibilmente costruire insieme un percorso che coinvolgesse la maggior parte degli studenti e non solo una sua ristretta percentuale. Di tutta questa vicenda rimangono tanta amarezza, gli insulti, le calunnie e le offese gratuite e sessiste; il mondo adulto ha offerto uno spettacolo ignobile e indecoroso, ed è un peccato che ad assistere a tutto ciò siano state le nostre studentesse e i nostri studenti.

Mi preme ricordare loro, come ho ribadito in questi giorni visitando le varie sedi, che è necessario maturare consapevolezza delle proprie azioni, capacità critica rispetto alle informazioni ricevute, senso di responsabilità, rispetto delle opinioni altrui durante i confronti e, soprattutto, autonomia di pensiero. La scuola non può e non deve diventare luogo di scontro partitico del mondo adulto o per i “leoni da tastiera”, bensì spazio di incontro e crescita collettiva per i giovani.

Come ho sempre detto loro, ognuno sceglie le proprie battaglie, ma l’importante è farlo con gli strumenti della cultura e della conoscenza, in piena libertà e autonomia senza strumentalizzazioni, per essere in grado di guidare il cambiamento e di sapersi organizzare per incidere sulla realtà; se mancano questi due elementi rimane solo una mobilitazione fine a se stessa: agitarsi senza istruirsi e organizzarsi è una scelta perdente.