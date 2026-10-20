Confartigianato e CNA: Potature, costi in aumento e nuove regole di smaltimento, serve confronto con Hera e Comuni

Negli ultimi anni, anche a causa dei cambiamenti climatici, abbiamo compreso quanto sia fondamentale una corretta gestione del verde, pubblico e privato. La manutenzione degli alberi e delle aree verdi è essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei nostri territori, ma comporta costi sempre più significativi. È quindi importante evitare che l’aumento dei costi e delle difficoltà operative finisca per penalizzare le imprese regolari, favorendo indirettamente forme di concorrenza sleale da parte di chi non rispetta le normative ambientali e gli obblighi di sicurezza e potenzialmente anche gli abbandoni impropri.