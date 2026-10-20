Confcooperative Romagna-Estense: un posto a Ravenna e uno a Forlì per giovani volontari di Servizio Civile Digitale

Confcooperative Romagna-Estense mette a disposizione due posti, uno nella sede di Ravenna e uno nella sede di Forlì, per giovani volontari del Servizio Civile Digitale nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”, dedicato al contrasto del divario digitale e alla promozione di un utilizzo più consapevole delle nuove tecnologie. Si tratta di un’occasione di formazione sul campo rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che intendono sviluppare competenze nell’ambito dei servizi digitali e dell’assistenza ai cittadini.

Nell’ambito del progetto “Generazioni Connesse”, finalizzato a ridurre il divario digitale e a favorire un approccio più consapevole alle nuove tecnologie, Confcooperative Romagna-Estense offre 2 posti per volontari al Servizio Civile Digitale, rispettivamente nelle sedi di Ravenna e Forlì. L’iniziativa si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni interessati ad acquisire esperienza pratica e a sviluppare competenze nel settore dei servizi digitali e del supporto ai cittadini.

“Il Servizio Civile Digitale rappresenta un’opportunità straordinaria per consentire ai giovani di integrarsi attivamente nelle nostre comunità, contribuendo a costruire e rafforzare una vera rete di relazioni umane – sottolinea Roberto Savini, presidente di Confcooperative Romagna-Estense -. Oggi la digitalizzazione e l’uso pervasivo degli smartphone rischiano di impoverire il tessuto relazionale; per questo crediamo fermamente che la presenza fisica delle persone all’interno delle nostre organizzazioni sia un valore insostituibile. Portare i giovani nelle sedi di Confcooperative a Ravenna e Forlì significa rimettere al centro il contatto umano e le relazioni, dimostrando che la tecnologia può essere uno strumento di inclusione e non un elemento di isolamento”.

Le candidature, spiegano da Confcooperative Romagna-Estense, “sono aperte fino alle ore 14 del 6 novembre 2026 e i due posti sono disponibili nella sede di via di Roma 108 a Ravenna e di via Battuti Rossi 6/a a Forlì. Il progetto ha una durata di 12 mesi (avvio previsto a gennaio 2027) e prevede un impegno orario di 25 ore settimanali. Ai volontari è riconosciuto un assegno mensile di 519,47 euro, erogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale”. Il progetto “Generazioni Connesse” comprende anche altri due posti su Bologna gestiti da Confcooperative Emilia-Romagna.

INFO E CONTATTI