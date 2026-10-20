Elezioni Rsu al Molino Spadoni, vittoria della Flai Cgil con l’87% dei consensi
Si sono svolte nei giorni scorsi le elezioni delle Rsu al Molino Spadoni che occupa oltre 130 lavoratrici e lavoratori. La Flai Cgil, con l’87% dei consensi, elegge quattro candidati su quattro alle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu). Un esito che conferma la Flai Cgil come primo sindacato all’interno dell’azienda.
Il risultato è ancora più significativo perché registra un aumento dell’affluenza al voto rispetto alla tornata precedente.
“Desideriamo rivolgere un sentito e profondo ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con il loro voto, hanno rinnovato la fiducia alla Flai Cgil e alle Rsu uscenti, alle quali è stato riconosciuto il costante impegno quotidiano, la dedizione e la vicinanza ai bisogni dei lavoratori – commentano Laura Mazzesi e Ilaria Ciavatta della Flai Cgil di Ravenna -. A tutti noi auguriamo buon lavoro per il mandato che si apre. Ci attendono sfide che affronteremo con la stessa determinazione di sempre, forti di un mandato così netto e coeso”.