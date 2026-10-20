Falsi allarmi nelle scuole di Ravenna, Barattoni e Palli: «Confronto con studenti e genitori»

Dopo i messaggi con minacce circolati nelle chat degli studenti e le numerose assenze registrate questa mattina in diverse scuole superiori di Ravenna, il Comune e la Provincia annunciano nuovi momenti di confronto con studenti e genitori, con l’obiettivo di rafforzare la rete della comunità scolastica e affrontare le problematiche legate al mondo della scuola e dei giovani.

Questa è la risposta emersa dall’incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Merlato dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dalla presidente della Provincia, Valentina Palli, durante un incontro con i dirigenti degli istituti superiori cittadini e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Edoardo Soverini.

Al centro del confronto i falsi allarmi diffusi nella serata di lunedì attraverso messaggi contenenti brutali minacce, che hanno percorso le chat studentesche e provocato numerose assenze nella mattinata di martedì, nonostante tutte le scuole fossero regolarmente aperte.

Tutti i partecipanti all’incontro hanno condannato con fermezza gli episodi di violenza e intimidazione. Le istituzioni hanno inoltre ricordato che, fin dalla giornata di lunedì, è attivo un coordinamento con la Prefettura e la Questura, allertate tempestivamente e impegnate, ciascuna per le proprie competenze, nel monitoraggio e nella gestione dei fenomeni segnalati e dei procurati allarmi.

Il messaggio condiviso da Comune, Provincia e istituzioni scolastiche è quello di una rete compatta, vigile e pronta a intervenire in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza. Ai cittadini viene rivolto l’invito a interrompere la diffusione delle catene di messaggi provenienti da fonti anonime e a segnalare i contenuti sospetti.

Le istituzioni hanno inoltre annunciato l’intenzione di denunciare all’autorità giudiziaria questi gravi episodi, che rischiano di compromettere l’erogazione del servizio pubblico scolastico, garantito dalla Costituzione.