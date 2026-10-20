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Falsi allarmi nelle scuole di Ravenna, Barattoni e Palli: «Confronto con studenti e genitori»
Dopo i messaggi con minacce circolati nelle chat degli studenti e le numerose assenze registrate questa mattina in diverse scuole superiori di Ravenna, il Comune e la Provincia annunciano nuovi momenti di confronto con studenti e genitori, con l’obiettivo di rafforzare la rete della comunità scolastica e affrontare le problematiche legate al mondo della scuola e dei giovani.
Questa è la risposta emersa dall’incontro di oggi pomeriggio a Palazzo Merlato dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e dalla presidente della Provincia, Valentina Palli, durante un incontro con i dirigenti degli istituti superiori cittadini e il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, Edoardo Soverini.
Al centro del confronto i falsi allarmi diffusi nella serata di lunedì attraverso messaggi contenenti brutali minacce, che hanno percorso le chat studentesche e provocato numerose assenze nella mattinata di martedì, nonostante tutte le scuole fossero regolarmente aperte.
Tutti i partecipanti all’incontro hanno condannato con fermezza gli episodi di violenza e intimidazione. Le istituzioni hanno inoltre ricordato che, fin dalla giornata di lunedì, è attivo un coordinamento con la Prefettura e la Questura, allertate tempestivamente e impegnate, ciascuna per le proprie competenze, nel monitoraggio e nella gestione dei fenomeni segnalati e dei procurati allarmi.
Il messaggio condiviso da Comune, Provincia e istituzioni scolastiche è quello di una rete compatta, vigile e pronta a intervenire in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza. Ai cittadini viene rivolto l’invito a interrompere la diffusione delle catene di messaggi provenienti da fonti anonime e a segnalare i contenuti sospetti.
Le istituzioni hanno inoltre annunciato l’intenzione di denunciare all’autorità giudiziaria questi gravi episodi, che rischiano di compromettere l’erogazione del servizio pubblico scolastico, garantito dalla Costituzione.
Il tavolo di confronto tra le istituzioni e i dirigenti scolastici proseguirà anche nei prossimi giorni. Barattoni e Palli hanno infatti condiviso con i presidi l’attivazione di momenti di dibattito con le rappresentanze degli studenti e dei genitori, per affrontare le diverse questioni che riguardano la scuola e il mondo giovanile e rafforzare il dialogo all’interno della comunità scolastica.