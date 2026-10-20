GiovinBacco a Ravenna. Dal 23 al 25 ottobre la grande festa del vino e della gastronomia romagnola

Tre piazze del centro storico, cantine, ristorazione, prodotti d’eccellenza e masterclass. Torna dal 23 al 25 ottobre per la XXIV edizione GiovinBacco, la grande festa del vino e della gastronomia romagnola nel cuore di Ravenna. Tra le novità, le degustazioni di bevande fermentate analcoliche. Acquistando i ticket online su giovinbacco.it si risparmia fino a 4 euro rispetto alle casse della manifestazione.

Tre giorni per celebrare il Sangiovese, i grandi vini della Romagna, la buona cucina e le eccellenze del territorio. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre questo è GiovinBacco – Sangiovese in Festa. La manifestazione, organizzata da Tribucoop by Cooperdiem, conferma la propria vocazione di grande appuntamento popolare dedicato alla cultura del vino, con una proposta che unisce tradizione, qualità e nuove esperienze di degustazione.

Saranno Piazza del Popolo, Piazza Kennedy e Piazza XX Settembre a ospitare il cuore della festa, trasformando il centro di Ravenna in un grande percorso del gusto, al quale si aggiungeranno gli appuntamenti culturali e le masterclass della Biblioteca Oriani.

TICKET ONLINE: ACQUISTANDO IN ANTICIPO SI RISPARMIA – Per partecipare alle degustazioni è possibile acquistare i ticket direttamente alle casse della manifestazione oppure in prevendita online sul sito www.giovinbacco.it, beneficiando di un prezzo ridotto.

Il carnet da 5 ticket costa online 15 euro con calice brandizzato e tasca portacalice, oppure 14 euro senza calice, contro i rispettivi 18 e 16 euro previsti alle casse. Il carnet da 10 ticket costa online 30 euro con calice e tasca, oppure 28 euro senza, mentre alle casse il prezzo sarà rispettivamente di 34 e 32 euro.

La prevendita consente quindi di risparmiare fino a 4 euro per carnet e di organizzare in anticipo la propria partecipazione alla festa. Il calice brandizzato è disponibile fino a esaurimento delle scorte. Gli acquisti online non sono rimborsabili.

Per i soci Coop e AIS che presenteranno la propria tessera è inoltre previsto un ticket omaggio secondo le modalità stabilite dall’organizzazione.

L’ingresso alle piazze della manifestazione è libero: i ticket sono necessari per le degustazioni, mentre le proposte gastronomiche potranno essere acquistate presso gli operatori presenti.

TRE PIAZZE, TRE ANIME DELLA FESTA – Piazza del Popolo sarà il cuore enologico di GiovinBacco, con le cantine romagnole e i loro vini. Il Sangiovese sarà naturalmente protagonista, affiancato dall’Albana, dagli altri vitigni del territorio, dagli spumanti romagnoli e da una selezione di vini del Consorzio di Brisighella. A completare il percorso saranno presenti anche vini italiani selezionati dalla guida Slow Wine, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere produzioni provenienti da differenti territori.

Piazza Kennedy sarà invece il grande spazio della gastronomia e della convivialità, con proposte di ristorazione provenienti da Ravenna e da altre realtà dell’Emilia-Romagna, specialità del territorio, produzioni artigianali e birre di qualità. Un luogo dove incontrarsi, assaggiare e scoprire sapori differenti.

Piazza XX Settembre ospiterà il Mercato d’Eccellenza, dedicato ai prodotti agroalimentari, insieme al tradizionale banco di vendita del vino a scopo benefico, realizzato in collaborazione con il Lions Club Ravenna Bisanzio. Un’iniziativa che rinnova il legame tra GiovinBacco e la solidarietà cittadina.

LA NOVITÀ DEL 2026: ARRIVANO LE DEGUSTAZIONI ANALCOLICHE – Per la prima volta GiovinBacco aprirà uno spazio dedicato alle bevande fermentate analcoliche 0,0%, introducendo nuove esperienze di degustazione accanto alla tradizionale offerta enologica.

Il pubblico potrà conoscere prodotti come kombucha, acqua di kefir e bevande alternative al vino ispirate ai profili aromatici enologici, tra cui i proxxy. Una proposta che interpreta l’evoluzione delle abitudini di consumo e amplia le possibilità di partecipazione anche a chi preferisce non bere alcolici.

Il vino rimane il protagonista della manifestazione, ma la festa si apre a nuove culture del gusto e a una convivialità sempre più inclusiva e consapevole.

In questa direzione si inserisce anche la collaborazione con l’Unità di Strada di Ravenna e con il programma Sicuramente Insieme, che proporranno attività di informazione e sensibilizzazione sul consumo responsabile di alcol, con distribuzione di materiali e possibilità di verificare la propria alcolemia.

TRE MASTERCLASS ALLA BIBLIOTECA ORIANI – Accanto alle degustazioni nelle piazze, GiovinBacco propone tre appuntamenti di approfondimento alla Biblioteca Oriani. Si comincia venerdì 23 ottobre alle 20.30 con “Trebbiano, una storia universale”, incontro condotto da Giovanni Solaroli, autore dell’omonimo libro, dedicato alla storia e alla degustazione di uno dei vitigni più rappresentativi della tradizione romagnola.

Sabato 24 ottobre alle 17 sarà la volta di “Morbide trame e identità nascoste. L’Albana del Progetto BRIX incontra l’Alsazia”, degustazione alla cieca condotta da Armando Castagno. L’incontro, promosso nell’ambito del progetto Brisighella, Anima dei Tre Colli, metterà a confronto sei Albana BRIX e tre vini alsaziani.

Infine, domenica 25 ottobre alle 18, AIS Romagna proporrà “Conoscere EVO”, masterclass dedicata all’olio extravergine di oliva e condotta da Giancarlo Mondini e Stefano Luppi.

Tre occasioni per approfondire la conoscenza delle produzioni di qualità e incontrare esperti del settore, rafforzando il rapporto tra cultura enogastronomica e patrimonio culturale della città.

UNA FESTA CHE VALORIZZA RAVENNA E LA ROMAGNA – GiovinBacco rappresenta da ventiquattro edizioni un’occasione di promozione per il mondo vitivinicolo e agroalimentare romagnolo, ma anche per il centro storico di Ravenna e le sue attività economiche.

La presenza di cantine, produttori, ristoratori e visitatori contribuisce a creare un appuntamento capace di mettere in relazione la cultura del vino con il commercio, la ristorazione e il turismo, valorizzando Ravenna come città d’arte e destinazione enogastronomica.

L’incontro diretto fra produttori e pubblico rimane uno dei tratti distintivi della manifestazione: GiovinBacco non è soltanto un’occasione per degustare, ma anche per conoscere le persone, le storie e i territori che si trovano dietro ogni prodotto.

INFORMAZIONI UTILI – Degustazioni: venerdì 23 ottobre dalle 18 alle 24; sabato 24 dalle 16 alle 24; domenica 25 dalle 10 alle 22. Ristorazione: venerdì e sabato dalle 18 alle 24; domenica dalle 12 alle 14.30 e dalle 18 alle 23.

I carnet acquistati online possono essere ritirati presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, in Piazza San Francesco 7, anche prima della manifestazione.