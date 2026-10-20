Gran Premio Giovanissimi a Faenza, quattro medaglie per il Circolo Ravennate della Spada

Il Circolo Ravennate della Spada torna dalla prima prova interregionale del Gran Premio Giovanissimi, disputata al PalaCattani di Faenza, con quattro medaglie: oro per Filippo Zuffi, argento per Micol Bassi e bronzo per Giada Valli e Gaia Falzone. Per il sodalizio ravennate è stata una giornata di gare che ha visto alternarsi risultati di rilievo, buoni piazzamenti e debutti sulle pedane.

Il risultato di maggior spicco porta la firma di Filippo Zuffi, vincitore nella categoria Allievi, riservata ai nati nel 2013 e 2014. Il portacolori ravennate ha conquistato il primo posto senza perdere un assalto, fin dalla fase a gironi. In una competizione che ha riunito 133 spadisti provenienti dal Nord-Est, Zuffi ha preceduto Isacco Boldrin del Comini 1885 Padova e Antonino Zema dell’Accademia di Scherma Italo-Cubana. Un successo che conferma il buon momento dell’atleta e segue l’oro conquistato al Trofeo CONI.

Nella stessa categoria, Yehor Karyuchenko ha chiuso al sesto posto ex aequo, fermandosi a un passo dalla semifinale. Per lui una prova di carattere, nonostante il rammarico per il risultato sfiorato. Maicol Consiglio ha ottenuto il 22° posto, mentre Leonardo Bianchetta, nella categoria Ragazzi, e Lorenzo Blanco hanno disputato buone prove.

Nella gara Ragazze/Allieve, che ha visto in pedana 90 atlete, il Circolo Ravennate della Spada ha schierato Ginevra Stringa, dodicesima, Ginevra Manzoni, quattordicesima, Sophia Merli, diciannovesima, e Bianca Bencivelli, trentaquattresima. Hanno partecipato alla competizione anche Olimpia Farsetti, Mariasole Zoli e Nicole Roncoroni.

Tra i risultati più significativi della giornata c’è anche quello di Micol Bassi, che alla sua prima gara nella categoria Bambine ha conquistato la medaglia d’argento, cedendo alla veneta Vitali soltanto all’ultima stoccata. Un esordio positivo anche per Camilla Lorenzi, che ha affrontato per la prima volta una competizione. Prime esperienze in pedana anche per i Maschietti Tommaso Mazzali, dodicesimo, e Ianis Andrei Mocanu.

Il bronzo nella spada è arrivato dalla categoria Giovanissime, riservata alle atlete nate nel 2015, grazie a Giada Valli. Già protagonista nella passata stagione, Valli ha condotto una gara solida fino alla semifinale, dove si è fermata conquistando comunque il terzo posto. Olivia Patrizi ha chiuso decima, a un passo dai quarti di finale, mentre Gaia Falzone si è classificata ventitreesima nella prova di spada.

Falzone è poi tornata in pedana nel fioretto, dove ha conquistato il terzo posto ex aequo nella categoria Giovanissime, dimostrando disinvoltura anche nell’altra arma.