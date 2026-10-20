I sindacati preoccupati sui temi della sicurezza, sulla vertenza sindacale e sul futuro del trasporto pubblico in Romagna

Dopo lo sciopero del 9 ottobre 2026, proclamato per motivi di sicurezza a bordo degli autobus a seguito dell’ennesima aggressione, le organizzazioni sindacali intervengono nuovamente sulle criticità del trasporto pubblico in Romagna.

Dopo le dichiarazioni rilasciate alla stampa dal presidente di Start Romagna, Andrea Corsini, che ha prospettato sia possibili tagli ai chilometri di servizio e sia trasformazione di servizi oggi regolari in servizi a chiamata, le organizzazioni sindacali hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo istituzionale presso la Regione, con il coinvolgimento delle Province, dei Comuni, di Start Romagna e dell’Agenzia per la mobilità AMR, al fine di affrontare il tema del futuro del trasporto pubblico in Romagna.

“Replichiamo anche alle dichiarazioni dell’amministratore unico di AMR, Leonardo Bernardini, il quale, sempre a mezzo stampa, ha fatto riferimento a possibili risparmi sui costi di gestione, soffermandosi sull’orario di guida degli autisti senza considerare che l’orario effettivo viene compensato nell’arco delle 26 settimane (6 mesi), raggiungendo medie a tempo pieno, come previsto dal contratto nazionale (CCNL Autoferrotranvieri), lo stesso ha inoltre fatto riferimento a linee ritenute inutili e a servizi di diversa natura. – dicono Filt CGIL, Fit CISL, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro – Ci preme sottolineare, alla direzione dell’Agenzia AMR e a quella di Start Romagna, che il Paese sta attraversando un’emergenza climatica e che anche la Regione Emilia-Romagna ha una visione diversa su questo tema, come dimostra il Patto per il lavoro, il clima e l’economia sociale, sottoscritto l’8 settembre 2026. Ci domandiamo, infatti, come sia possibile che, in una situazione caratterizzata dai rincari dei carburanti, da salari fermi al palo, dall’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e dall’inquinamento atmosferico, non si riesca a pensare ad altro che a ridurre un servizio essenziale come il trasporto pubblico.”

Secondo i sindacati sarebbe invece necessario “investire maggiormente nel trasporto pubblico, incentivandone l’utilizzo per rispondere alle esigenze dei cittadini, contrastare l’inquinamento e contribuire a una mobilità più sostenibile. La prospettiva di una riduzione dei chilometri di servizio desta forte preoccupazione anche tra il personale aziendale, poiché a un eventuale taglio delle corse potrebbero conseguire ricadute occupazionali e possibili riduzioni del personale.”

Le organizzazioni sindacali si dicono “consapevoli dell’emergenza economica che sta attraversando il Paese e delle criticità che ne derivano, legate, tra gli altri fattori, alle guerre ancora in corso. Nel settore dei trasporti, in particolare, il rincaro dei carburanti incide direttamente sui costi di gestione. Proprio per questo, riteniamo opportuno un esame approfondito volto a individuare eventuali sprechi e criticità gestionali, partendo anzitutto da una revisione delle spese per gli appalti e delle consulenze richieste e utilizzate da entrambe le aziende, senza trascurare le decisioni unilaterali che contribuiscono a deteriorare il clima aziendale e gestionale.”

La protesta sindacali dunque proseguono sulla base delle motivazioni già oggetto di una vertenza sindacale in corso con Start Romagna, che comprende, tra le altre questioni, anche il tema della sicurezza a bordo degli autobus.