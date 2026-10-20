L’OraSì Ravenna in trasferta a Lucca domenica 25 ottobre: tutte le informazioni sui biglietti
L’OraSì Basket Ravenna tornerà in campo domenica 25 ottobre alle 18 per affrontare il Basketball Club Lucca al PalaTagliate, nella quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale. In vista della trasferta, la società giallorossa ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per i tifosi che vorranno seguire la squadra in Toscana.
I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente online fino alle 19 di sabato 24 ottobre, attraverso il circuito Vivaticket. Dopo questo termine non sarà più possibile acquistare i tagliandi per il settore riservato ai sostenitori ravennati.
Chi non avrà acquistato il biglietto in prevendita potrà comunque assistere alla partita scegliendo uno degli altri settori del palazzetto. La biglietteria del PalaTagliate aprirà domenica alle 16.30, un’ora e mezza prima dell’inizio dell’incontro, e non sono previste limitazioni di settore per i tifosi ospiti.
La società invita i sostenitori a rispettare le disposizioni di accesso all’impianto e auspica una partecipazione numerosa anche in questa trasferta, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico giallorosso.
I biglietti per il settore ospiti sono disponibili sulla pagina Vivaticket dedicata a Lucca–Ravenna.