L’OraSì Ravenna in trasferta a Lucca domenica 25 ottobre: tutte le informazioni sui biglietti

I biglietti per il settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente online fino alle 19 di sabato 24 ottobre, attraverso il circuito Vivaticket. Dopo questo termine non sarà più possibile acquistare i tagliandi per il settore riservato ai sostenitori ravennati.

Chi non avrà acquistato il biglietto in prevendita potrà comunque assistere alla partita scegliendo uno degli altri settori del palazzetto. La biglietteria del PalaTagliate aprirà domenica alle 16.30, un’ora e mezza prima dell’inizio dell’incontro, e non sono previste limitazioni di settore per i tifosi ospiti.