Marina di Ravenna, allaccio abusivo alla rete elettrica del porto: denunciati due coniugi

Un dispositivo relè Wi-Fi installato per sottrarre energia elettrica dalla rete del porto turistico e alimentare un’imbarcazione ormeggiata nella struttura. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione di Marina di Ravenna, che hanno denunciato due coniugi residenti a Ravenna, ritenuti responsabili di furto aggravato di energia elettrica in concorso.

L’indagine è partita dalla querela presentata dal legale rappresentante di una società che opera nel porto. Dopo la segnalazione di alcune anomalie nella gestione dei consumi energetici dello scalo, i militari hanno avviato accertamenti tecnici e documentali per ricostruire quanto accaduto.

Le verifiche si sono concluse lunedì 19 ottobre, quando i Carabinieri hanno individuato il sistema utilizzato per l’allaccio abusivo. Secondo quanto ricostruito, i due indagati avrebbero alterato i cablaggi delle colonnine di distribuzione dell’energia elettrica presenti nel porto, installando un dispositivo relè Wi-Fi che consentiva di prelevare corrente dalla rete portuale e convogliarla direttamente alla propria imbarcazione, ormeggiata all’interno della struttura.

Il dispositivo elettronico utilizzato per l’allaccio abusivo è stato rimosso e sottoposto a sequestro penale dai militari. Sono invece ancora in corso gli accertamenti per quantificare il danno economico complessivo arrecato alla società concessionaria.