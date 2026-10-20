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Marina di Ravenna, traghetto sospeso dalle 9 alle 12 di giovedì 22 ottobre: previsto un servizio con autobus

20 ottobre 2026 | 17:47
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di R.R.

R.R.

Marina di Ravenna, traghetto sospeso dalle 9 alle 12 di giovedì 22 ottobre: previsto un servizio con autobus

Il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini sarà fermo per tre ore nella mattinata di giovedì 22 ottobre. Start Romagna ha comunicato la sospensione temporanea del collegamento dalle 9 alle 12 per consentire le operazioni di manutenzione e rifornimento del mezzo.

Durante l’interruzione del servizio sarà attivato un collegamento sostitutivo con autobus, destinato a garantire il trasferimento dei pedoni tra le due località.

Il servizio del traghetto riprenderà regolarmente al termine delle operazioni previste.

 