Quali prospettive per le comunità di Traversara, Boncellino e Villanova? La rinascita al centro dell’incontro “Per un Cantiere di Comunità”

Partecipazione della cittadinanza, ricostruzione dei legami e nuove prospettive per le comunità di Traversara, Boncellino e Villanova. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro pubblico che si è svolto lunedì 19 ottobre a Traversara, per presentare il progetto partecipativo “Per un Cantiere di Comunità – Ricostruire spazi e relazioni dopo l’emergenza”, promosso dal Comune di Bagnacavallo.

All’incontro sono intervenuti il sindaco Matteo Giacomoni e Michele D’Alena, coordinatore dei processi partecipativi regionali presso il Gabinetto del presidente Michele de Pascale. Sono seguiti i contributi di Mirko Marescotti, del Servizio post emergenza calamità e ricostruzione, sul percorso della ricostruzione; Maria Cristina Garavelli di Officina Meme Architetti, sul rapporto tra opera pubblica e partecipazione; Micaela Deriu, responsabile Partecipazione e Governance Collaborativa della Regione Emilia-Romagna, sul ruolo del coinvolgimento delle comunità nei contesti successivi alle emergenze. Irene Buttà ed Elisa Giagnolini dell’associazione Il Palloncino Rosso hanno infine presentato le attività previste e lo sportello di comunità virtuale. A moderare l’incontro è stata Francesca Benini, responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione del Comune.

I rappresentanti dei Consigli di Zona di Traversara, Boncellino e Villanova e molti cittadini hanno preso parte alla presentazione pubblica e hanno dato vita a un confronto sui temi della ricostruzione e sulle prospettive delle tre frazioni. Nel corso della serata è stata sottolineata l’importanza del coinvolgimento diretto degli abitanti, le cui esperienze, esigenze e proposte saranno fondamentali per lo sviluppo del percorso.

Rispondendo agli interventi dei cittadini, il sindaco Giacomoni ha evidenziato il valore del progetto per rafforzare i legami all’interno delle singole frazioni e tra le comunità coinvolte. Un percorso che si sviluppa parallelamente agli interventi di ricostruzione e alle opere riguardanti il fiume Lamone, ma che riveste un’importanza ugualmente significativa: accanto alla sicurezza del territorio e al recupero degli spazi è infatti necessario ricostruire le relazioni, favorire occasioni di incontro e accompagnare le comunità nella definizione del proprio futuro.

L’incontro è stato preceduto da un sopralluogo nella zona rossa di Traversara, che ha permesso di osservare direttamente le aree interessate dal percorso di ricostruzione.

“Per un Cantiere di Comunità” prevede laboratori di progettazione condivisa dedicati in particolare agli utilizzi e ai servizi del futuro parco pubblico nell’area rossa di Traversara, una raccolta di testimonianze e memorie delle tre frazioni e attività con gli studenti sui temi del cambiamento climatico e della resilienza dei territori. Chiunque può dare il proprio contributo accedendo allo sportello di comunità virtuale al link bit.ly/4ywcPWc.

Il progetto è promosso dal Comune di Bagnacavallo con il contributo della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Partecipazione 2026, con il supporto dell’associazione Il Palloncino Rosso, in collaborazione con Officina Meme Architetti e con il coinvolgimento dei Consigli di Zona.