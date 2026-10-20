Solarolo, ruba una collana d’oro a un anziano con un abbraccio: donna denunciata

Foto d'archivio

Una collana d’oro sottratta a un anziano con un abbraccio e un uomo condotto in carcere per scontare una pena residua di oltre due anni. Sono i due episodi su cui sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Faenza nell’ambito dei controlli sul territorio per prevenire e contrastare i reati predatori.

A Solarolo, i militari della locale Stazione hanno denunciato una donna di 39 anni, ritenuta la presunta autrice di un furto con destrezza ai danni di un anziano del posto.

La vittima si è rivolta ai Carabinieri dopo essersi accorta di essere stata derubata mentre si trovava in strada. Secondo quanto raccontato, la donna lo avrebbe avvicinato fingendo un atteggiamento affabile e caloroso, per poi abbracciarlo all’improvviso. Approfittando del contatto fisico, sarebbe riuscita a sfilargli la collana d’oro dal collo.

Ricevuta la denuncia, i militari hanno avviato gli accertamenti e analizzato tempestivamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza cittadina, riuscendo così a individuare e bloccare la trentanovenne. La collana è stata recuperata ancora in suo possesso e restituita al legittimo proprietario.

A Bagnara di Romagna, invece, i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nei confronti di un uomo di 48 anni residente nella zona.

L’uomo deve scontare una pena residua di due anni e due mesi di reclusione, conseguente a condanne definitive per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.