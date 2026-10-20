Teatro Rossini di Lugo, la riapertura dopo l’alluvione premiata dal presidente Mattarella

Il teatro Rossini di Lugo torna a vivere dopo oltre tre anni dalla chiusura causata dall’alluvione del maggio 2023. Alla serata inaugurale di lunedì 19 ottobre, accompagnata dall’esibizione degli Archi di Santa Cecilia, è arrivuto anche un riconoscimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il prefetto di Ravenna lo ha consegnato alla sindaca Elena Zannoni in apertura dell’evento.

Il premio di rappresentanza assume un significato particolare per il teatro lughese, che Mattarella aveva visitato il 30 maggio 2023, pochi giorni dopo l’alluvione che lo aveva gravemente danneggiato. Il Rossini fu l’unico teatro colpito dall’alluvione in tutta la Romagna.

Il riconoscimento consiste in una medaglia di bronzo coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sul dritto è raffigurata l’Italia turrita, mentre sul rovescio compare il Palazzo del Quirinale.

Il premio viene concesso dal capo dello Stato nell’ambito delle cosiddette «adesioni presidenziali», atti che rientrano nella sua piena discrezionalità e rappresentano la partecipazione ideale del presidente a iniziative ritenute particolarmente meritevoli. In genere sono escluse le iniziative locali prive di rilevanza nazionale. Tra i destinatari figurano importanti istituzioni culturali italiane, come il Festival Verdi del Teatro Regio di Parma, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e il teatro Rossini di Pesaro.

Nel suo intervento, la sindaca Elena Zannoni ha sottolineato il valore della riapertura per la comunità lughese e il lavoro collettivo che ha permesso di raggiungere il risultato.

«È un’emozione essere la prima a parlare di nuovo da questo palco, che non è solo un luogo della musica e del teatro, ma della storia della nostra comunità – ha ricordato la sindaca -. Se oggi ce l’abbiamo fatta è grazie a un lavoro collettivo. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo risultato: dagli amministratori presenti e passati al consiglio di amministrazione del teatro, senza dimenticare i dipendenti, i progettisti e gli uffici del Comune. Un grazie speciale ai donatori, grandi e piccoli: ogni contributo è stato prezioso, e per molti ha significato anche una rinuncia».

La riapertura guarda anche al futuro e al coinvolgimento delle nuove generazioni. «Ora il teatro torna a riempirsi di musica, scene e attori, ma abbiamo un obiettivo ambizioso: portare qui dentro scuole, ragazze e ragazzi, anche quelli che oggi si fermano fuori, perché il teatro ha chiuso quando molti di loro erano ancora alle elementari».

Zannoni ha inoltre evidenziato i primi segnali positivi sul fronte del pubblico: «La voglia di teatro c’è, gli abbonamenti stanno già raggiungendo numeri simili a quelli registrati prima della chiusura».